VIDEO Naš influencer obilježio rođendan pokojne majke: 'Bila je najljepša žena s najljepšim imenom'

Naš influencer Marco Cuccurin obilježio je emotivan dan. Naime, Marco je obilježio rođendan svoje majke, koja je preminula u kolovozu 2021. godine. Marco je na Instagramu podijelio dirljive prizore kojima je pokazao kako i dalje čuva uspomenu na nju. Na jednoj od fotografija vidi se torta na stolu, dok je na drugoj zapalio lampion, stvarajući intimnu i dostojanstvenu atmosferu. ''Moja majka bi bila 58 godina, a ja sam joj kao i svake godine na njezin rođendan zapalio svijeću njoj u spomen i onda još napravio njezinu omiljenu čokoladnu tortu'', rekao je u videu Cuccurin te dodao da je ljubav prema slatkom naslijedio od mame. ''Bit ću vam iskren, nedostaje mi jako. Prošlo je pet godina da slavim rođendan koji je nje, ali bez nje. Boli jednako, možda imaš samo onaj osjećaj da zaboravljaš. I baš zato ja nikada neću prestati snimati ove videe'', dodao je.

''Napisao sam i pjesmu njoj u čast i vjerojatno će izaći ove godine jer vrijeme je da se vratim glazbi. Bila je to najljepša žena s najljepšim imenom - Sanja pa će se vjerojatno i pjesma zvati Sanja'', objasnio je.

Podsjetimo, poznati domaći influencer i pobjednik 'Plesa sa zvijezdama' nedavno je ponovno pokazao svoju emotivnu stranu, podijelivši s brojnim pratiteljima dirljivu posvetu svojoj pokojnoj majci Sanji, koja je preminula u kolovozu 2021. godine. Na fotografiji koju je objavio vidi se mramorna ploča njezina posljednjeg počivališta, okružena crvenim ružama i upaljenim svijećama, a prizor prati poruka koja svjedoči o boli koju vrijeme ne liječi. - Ne samo na neke posebne dane. Fališ mi uvijek, svaki dan i to beskrajno jako. Volim te mama - napisao je Marco, ogolivši svoju tugu i ljubav koju osjeća prema majci.

Gubitak majke za Marca je, kako je i sam ranije priznao, bio prekretnica koja ga je zauvijek promijenila. - Taj gubitak mene je prvenstveno učinio još zrelijim. Lupio mi je jedan veliki životni šamar da se, kad se sve čini dobro i savršeno, nešto može dogoditi i da zaista trebamo svakoga dana pokazivati ljudima do kojih nam je stalo koliko ih volimo. Treba to reći i pokazivati kroz male i velike znakove pažnje, jer bilo je tu puno stvari koje bih još rekao, jer ona za mene nije bila samo mama, nego i najbolji prijatelj. No, opet, s druge strane, dobro što je proizašlo iz tako teškog gubitka jest to što sam stisnuo zube još jače i pokazao životu da ja to mogu, da ja to želim i nisam dao da mi moral padne, nego upravo suprotno, sve sada radim za nju - izjavio je jednom prilikom za IN Magazin.

Umjesto da ga tuga slomi, Marco je odlučio stisnuti zube, a upravo je majka postala njegova glavna motivacija i pokretačka snaga za sve što radi. - Cijelu svoju glazbenu karijeru želim posvetiti njoj i nadam se da ću u ovoj sezoni 'Plesa sa zvijezdama' i jedan ples posvetiti svojoj majci jer znam da ona to gleda odozgo. Da je ovdje među nama prisutna još, ona bi sad došla svaki tjedan, svaku nedjelju u studio, podržavala me i bila bi najponosnija na svijetu, a ja znam da to već i sada jest - poručio je.

Svoje obećanje Marco je ispunio i majci posvetio ples u showu 'Ples sa zvijezdama': - Bila je stup naše obitelji, a s njenim odlaskom sam nekako ja to preuzeo na sebe. Svaki put kad čujem Josipu Lisac na radiju - ja kažem evo mama mi se javila. Moja mama je stvarno usadila sve te neke lijepe životne vrijednosti u mene, naučila me i voljeti, i ovaj ples posvećujem njoj, ona je razlog zašto sam ja danas ovdje - rekao je Marco i briznuo u plač, a njegova plesna partnerica Paula potrčala je zagrliti ga i utješiti. Njegove objave i posvete majci redovito izazivaju lavinu emotivnih reakcija i poruka podrške.