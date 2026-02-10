'Umro je za mene': Rubina oštro nakon prve ceremonije ruža

U novoj, petoj sezoni showa "Gospodin Savršeni" dočekali smo i prvu ceremoniju ruža, a rukometaš i poduzetnik Karlo i model Petar morali su donijeti odluku koju će djevojku prvu poslati kući. Teret odluke teško je pao Karlu. Zadnje dvije djevojke koje su ostale bez ruže su bile Rubina i Iana, a Karlo je odlučio posljednju ružu dati Iani. Sama Rubina, vjerna svom karakteru, nije skrivala razočaranje Karlovom odlukom.

"Izgleda da nisam pogriješila od samog početka", komentirala je, aludirajući na svoje ranije sumnje. Ipak, vilu je napustila uzdignute glave, s porukom koja je odjeknula među djevojkama. "Život se nastavlja, nije svijet toliko propao. A on će se kajati kad-tad, kad bude vidio moje izjave. Tad nek mi se ne javlja. Umro je za mene", poručila je samouvjereno.

FOTO Ekskluzivno zavirite u novu vilu 'Gospodina Savršenog'! Mediteranski štih i pogled dostojan najromantičnijih scenarija

S druge strane, Petar je svoju posljednju ružu odlučio dati Veselki, što je značilo kraj puta za Manuelu. Ona je svoj odlazak prihvatila iznimno dostojanstveno i mirno. "Drago mi je što sam upoznala nove cure. Drago mi je što smo se upoznali, no hard feelings", poručila je Petru i djevojkama. "Ne mogu ništa loše reći o Manueli. Djevojka je stvarno divna, ona samo nije tip djevojke s kojom bih ja bio", poručio je Petar.

Podsjetimo, u emisiju je ušlo 28 djevojaka, a na brzim spojevima Karlo i Petar odmah su morali odlučiti koje dvije djevojke iz svakog tima neće ući u vilu. Tako su i Karlo i Petar napravili tim od 12 djevojaka, a već na prvom ceremoniji njih je ostalo 11. Inače, u ovoj sezoni, od početka su djevojke podijeljene u timove, a voditelj je Marko Vargek.