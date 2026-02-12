FOTO Evo kako izgleda pozornica ovogodišnje Dore: Ima čak 180 četvornih metara LED ekrana

Hrvatska će svog predstavnika na Euroviziji saznati u nedjelju, na finalu ovogodišnje Dore, a tome će prethoditi i dva polufinala. Polufinalne emisije odvijaju se u četvrtak i petak, a sve je već spremno za show. Naime, na društvenim mrežama objavljeno je kako izgleda pozornica na kojoj će se predstaviti izvođači. "Od intimnih balada do energičnih hitova, scena je spremna primiti sve zvukove i priče koje će nas nositi kroz polufinala i veliko finale. Pozornica ove godine donosi čak 180 m2 LED ekrana, pokretanih najnovijim sustavom za kontrolu LED sadržaja Barco E3, uz oko 800 metara aluminijskih konstrukcija koje nose scenografiju i rasvjetu.

Scenu drži 80 tonskih motora, dok je vizualni dojam zaokružen s više od 400 inteligentnih rasvjetnih tijela", poručili su s HRT-a na društvenim mrežama.

Podsjetimo, poznati su voditelji izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije – Dora 2026. Barbara Kolar i Duško Ćurlić te Iva Šulentić i Ivan Vukušić – dva su dobro poznata i uigrana HRT-ova voditeljska para koja će nas voditi kroz polufinale i finale ovogodišnje Dore. Barbara i Duško u toj su ulozi bili i na prošlogodišnjoj Dori kada su dobili sve pohvale gledatelja već naviknutih na njihovu profesionalnost i voditeljski šarm. Ove godine im se pridružuje još jedan par koji je osvojio simpatije gledatelja kroz popularni The Voice i The Voice Kids – Iva Šulentić i Ivan Vukušić.

Na Dori će se predstaviti 24 skladbe. Svake večeri predstavit će se po 12 pjesama, a u finale će ući njih osam. Finale je zakazano za 15. veljače, a glazbenici koji se bore za titulu predstavnika Hrvatske na Euroviziji 2026. godine su: Alen Đuras, Ananda, Cold Snap, Devin, Ema Bubić, Fenksta, Fran Uccellini, Irma Dragičević, Ivan Sever, Jasmina Makota, Kandžija, Gabrijel Ivić, Lana Mandarić, Lara Demarin, grupa Lelek, Lima Len, Marko Kutlić, Noelle, Ritam Noir, Sergej, Stela Rade, ToMa, Tony Sky i Zevin.