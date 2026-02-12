Rusi, u očaju, traže od obitelji ukrajinskih zarobljenika registraciju Starlinka

Kijevski dužnosnici upozorili su kako bi Ukrajinci mogli biti prisiljeni registrirati Starlink terminale za Kremljove snage nakon nedavne blokade pristupa Rusiji toj usluzi. Ukrajinska državna organizacija za postupanje s ratnim zarobljenicima objavila je u utorak obavijest u kojoj navodi da je saznalo za više slučajeva u kojima su Rusi prijetili obiteljima ukrajinskih zarobljenika tražeći od njih da prijave ruske terminale. Upozorenje dolazi nakon što je ukrajinsko ministarstvo obrane ranije ovog mjeseca postiglo dogovor sa SpaceX-om o prekidu pristupa Rusije Starlinku blokiranjem opće povezanosti preko ukrajinskog teritorija.