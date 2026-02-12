Naši Portali
JOŠ NE POSTOJI ALTERNATIVA

Rusi, u očaju, traže od obitelji ukrajinskih zarobljenika registraciju Starlinka

Autor
Danijel Prerad
12.02.2026.
u 11:40

U zadnjih tjedan dana primjećeno je i više ukrajinskih lokalnih protunapada, na različitim dijelovima bojišnice, u kojima su Ukrajinci vratili nekoliko sela

Kijevski dužnosnici upozorili su kako bi Ukrajinci mogli biti prisiljeni registrirati Starlink terminale za Kremljove snage nakon nedavne blokade pristupa Rusiji toj usluzi. Ukrajinska državna organizacija za postupanje s ratnim zarobljenicima objavila je u utorak obavijest u kojoj navodi da je saznalo za više slučajeva u kojima su Rusi prijetili obiteljima ukrajinskih zarobljenika tražeći od njih da prijave ruske terminale. Upozorenje dolazi nakon što je ukrajinsko ministarstvo obrane ranije ovog mjeseca postiglo dogovor sa SpaceX-om o prekidu pristupa Rusije Starlinku blokiranjem opće povezanosti preko ukrajinskog teritorija.

A5
a51
12:41 12.02.2026.

kakve bedastoce...

Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
11:53 12.02.2026.

Ajmo uzeti da je ovo istina... Kako je moguće da su do sada Rusi koristili američki Starlink, a Ameri su na strani Ukrajine i Amerika je uvela teške sankcije Rusiji? Starlink je komunikacijski sustav, a kada proizvođač isporuči nešto kupcu, sasvim sigurno proizvođač može nadzirati, prisluškivati i blokirati vlastiti sustav. Zar ne bi bilo daleko produktivnije za Ukrajinu da su Rusi nastavili koristiti Starlink, a da su onda Ameri prikupljene informacije dostavljali Ukrajincima?

AN
Anteo
14:24 12.02.2026.

Znači hoćete nam reći da su Rusi koristili Starlink od samog početka rata protiv Ukrajine, to su svi ignorirali. Nitko ne može reći da ameri nisu znali da Rusi koriste Starlink, jer Starlink se spaja na internet samo ako je spojen na satelit za GPS. Preko tog satelite za određivanje pozicije se može vidjeti da su se Rusi spajali na Muskove satelite za internet. Ili je kompletan NATO toliko nesposoban zato nisu prije primijetili da im Rusi koriste njihove satelite. Ili su u NATU namjerno pustili da se Rusi spajaju na muskove satelite. Prije bi rekao da su pustili Rusima da se spajaju na te satelite, kao što sam već komentirao prije jedan članka o oružju iz prvog svjetskog rata koje koristi Ukrajina. Jer im takozvani saveznici iz Europe i Amerike ne žele poslati bolje oružje. Izgleda da je nekom više bitno da pokupi što više love koja se šalje u Ukrajinu iz cijelog svijeta. Zato se sve ovo događa, jer što rat traje duže to ima više love za ukrasti.

