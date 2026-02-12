Naši Portali
U STUDIJU ANTON MARTI

UŽIVO Počelo prvo polufinale Dore, za 8 mjesta bori se 12 izvođača

HRT screenshot
Autor
Samir Milla
12.02.2026.
u 20:15

Za razliku od završne večeri, u polufinalima o prolasku dalje odlučuju samo gledatelji. Nakon što svi izvođači izvedu svoje pjesme, bit će otvoreno telefonsko i SMS glasanje. Tijekom recapa gledatelji će imati ograničeno vrijeme za glasanje, a osam izvođača s najvećim brojem glasova plasirat će se u finale. U finalu će, pak, odluku zajednički donijeti publika i stručni žiriji.

Hrvatska večeras ulazi u još jednu eurovizijsku sezonu. Na Prvom programu Hrvatske radiotelevizije uživo se emitira prvo polufinale Dore 2026., nacionalnog izbora za hrvatskog predstavnika na Euroviziji 2026. Natjecanje se održava u studiju Anton Marti na zagrebačkom Prisavlju, gdje će 12 izvođača pokušati osvojiti naklonost gledatelja i izboriti mjesto među osam koji prolaze u veliko finale.

Kroz večer publiku vode dobro poznata imena HRT-a – Barbara Kolar i Duško Ćurlić, uz Ivu Šulentić i Ivana Vukušića.  Dora se i ove godine održava u tri večeri – dva polufinala i finalu koje je na rasporedu u nedjelju, kada će biti poznato tko će predstavljati Hrvatsku na eurovizijskoj pozornici.

U večerašnjem prvom polufinalu predstavit će se raznolika imena domaće scene – od popa i rocka do alternativnih i modernih produkcija.

Redom nastupaju:

Lima Len – Raketa
Jasmina Makota – Higher
Ananda – Dora
Tony Sky – O ne!
Fran Uccellini – Ako bolje bude sutra
Ema Bubić – Vrijeme za nas
Noelle – Uninterrupted
Alen Đuras – From Ashes to Flame
Fenksta – Memento mori
Cold Snap – Mucho Macho
ToMa – Ledina
LELEK – Andromeda

Dora iz godine u godinu privlači sve veću pozornost publike, osobito nakon nedavnih uspjeha hrvatskih predstavnika na eurovizijskoj sceni. Očekivanja su i ove godine velika, a društvene mreže već su prepune komentara i prognoza o mogućim favoritima.

