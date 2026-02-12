VIDEO Lelek su nam otkrile tužnu pozadinu iza njihove pjesme 'Andromeda': 'Želja nam je podsjetiti sve na to'

na Instagramu

VIDEO Sestra naše pjevačice pokazala rezultate nakon estetskih zahvata: 'Malo svježija i veselija'

Za sve koji su očekivali da ću sada izgledati 'kao i sve', žao mi je, ali niste bili u pravu. Stara ja, ali malo svježija i veselija. S ovime završavamo poglavlje 'plastika' i možemo nastaviti dalje s novim i zabavnim sadržajem. Za par mjeseci ću vam snimiti još kad sve zaraste i splasne, ali primijetit ćete i sami'', napisala je ispod objave na Instagramu