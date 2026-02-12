Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 218
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DORA 2026.

VIDEO Lelek su nam otkrile tužnu pozadinu iza njihove pjesme 'Andromeda': 'Želja nam je podsjetiti sve na to'

Foto: HRT Screenshot
1/7
Autor
Samir Milla
12.02.2026.
u 21:30

Prošle godine bile su četvrte, a ove godine nadaju se kako će pobijediti i predstaviti nas na Eurosongu. No, iza pjesme autora Tomislava Rose je zanimljiva priča, a više o njoj rekle su nam članice grupe Lelek

Glazbeni sastav Lelek ove godine na Doru dolazi s pjesmom "Andromeda" – moćnom i atmosferičnom pričom iza koje se krije posebna inspiracija i snažna emocija. Osim što su svojim zvukom i autentičnim izričajem privukle veliku pažnju publike, prema kladionicama već se ističu kao jedne od glavnih favoritkinja ovogodišnjeg natjecanja. Prošle godine bile su četvrte, a ove godine nadaju se kako će pobijediti i predstaviti nas na Eurosongu. No, iza pjesme autora Tomislava Rose je zanimljiva priča, a više o njoj rekle su nam članice grupe Lelek, Pogledajte video: 
Ključne riječi
showbiz Dora Lelek

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

33. Porin Svečano proglašenje nominacija
PORIN 2026.

Mangroove izborio šest nominacija, a Baby Lasagna, Parni Valjak i Mayales po pet!

Ove godine Porin će se održati 27. ožujka u dvorani Gripe u Splitu, a za one koji neće biti u mogućnosti doći, bit će prijenos kao i uvijek na HRT-u. Jako nam je drago što se ponovno vraćamo u Split i hvala gradu, županiji i turističkim zajednicama koji su nam to omogućili. Sada znamo nominirane i krećemo kreirati program ovogodišnje nagrade. Očekuje nas još jedna lijepa glazbene večer", rekao je izvršni direktor Glazbene nagrade Porin Davor Drezga

James Van Der Beek
Video sadržaj
TUŽNA VIJEST

Otišao je Dawson Leery: Zvijezda serije 'Dawson's Creek' preminula u 48. godini nakon teške bolesti

Naš voljeni James David Van Der Beek preminuo je mirno ovog jutra. Svoje posljednje dane dočekao je s hrabrošću, vjerom i dostojanstvom. Mnogo je toga što želimo podijeliti o njegovim željama, ljubavi prema čovječanstvu i svetosti vremena. Doći će i ti dani. Za sada molimo za mirnu privatnost dok tugujemo za našim voljenim suprugom, ocem, sinom, bratom i prijateljem", stoji u priopćenju.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!