Mnogima omiljena voditeljica vraća se na male ekrane: 'Suprug mi je olakšao povratak na TV'

Nakon više od godinu dana izbivanja s malih ekrana Edita Misirić Vrkljan vratila se na RTL. Doduše, nikada nije ni otišla već je svoju televizijsku karijeru stavila ‘na čekanje’ zbog sinčića Vanje. U travnju prošle godine omiljena voditeljica i novinarka postala je majka. Uloga je to koju je željno iščekivala pa joj se, sasvim očekivano, u potpunosti posvetila.

Srdačan doček

Početkom tjedna Edita se vratila na posao, a prvi dani nakon roditeljskog dopusta prolaze joj, kako kaže, bolje od očekivanog.

– Moram priznati da sam se bojala da će mi povratak u televizijski žrvanj biti mnogo stresniji, jer mi je više od godine dana skoro svaki dan izgledao isto. Ništa manje stresno, ali potpuno drukčije od života koji sam do tada živjela! I povratak na staro zvučao je kao znanstvena fantastika – smije se voditeljica koju su kolege jedva dočekali ponovno vidjeti u redakciji. – Svi su me lijepo dočekali. I dobar dio tjedna provela sam pozdravljajući se s ljudima. Ja sam uvijek govorila da RTL, a osobito RTL-ov magazin, čine ljudi s velikim lj. I to je jedan od razloga zbog kojeg mi sada teče već petnaesta godina na RTL-u – ističe Edita. Znatan dio provela je u redakciji showbiz emisije Exkluziv Tabloid pa ni ne čudi da se vratila Exkluzivu koji je tijekom njezinog izbivanja poprimio novo ruho.

Dobila je i vlastitu rubriku u kojoj će s poznatim roditeljima razgovarati o temi koja joj je zbog privatne situacije iznimno bliska. – Sve novitete vezane za Exkluziv ostavit ćemo za jesen pa tako i moju rubriku “Mama bez filtera” koja će povremeno postajati i “Tata bez filtera”. Razgovarat ću s poznatim mamama i tatama o roditeljstvu kakvo ono doista jest, bez uljepšavanja. Trudit ćemo se birati što zanimljivije sugovornike, a jedini filtar bit će iskrenost! – najavljuje Misirić Vrkljan. Posebnih priprema za posao nije bilo, a najveću podršku pružao joj je suprug Javor.

Foto: Davor Višnjić/PIXSELL

– Pripreme su bile psihičke prirode i tu mi je razgovorom puno pomogao moj suprug. Vanja je prije tri tjedna krenuo u jaslice. Bojala sam se kako će proći ta prilagodba, ali na kraju je sve ispalo stvarno iznad očekivanja. Vanja se krasno priviknuo, obožava tete i više nema plača, samo veselje – kaže Edita.

Na ekranu od jeseni

Tremu zbog povratka nije osjećala pa je prvo snimanje s gošćom čije ime za sada drži u tajnosti proteklo sjajno. – Sve je bilo odlično, kao da sam posljednji put na snimanju bila jučer – ističe voditeljica koju ćemo na ekranima ponovno gledati tek od jeseni. – Exkluziv ide na ljetnu pauzu od sredine srpnja, a do tad snimam i pripremam. Rubrika kreće od jeseni, u novoj programskoj shemi – najavljuje Misirić Vrkljan.

