VIDEO ToMa o pjesmi 'Ledina': 'Nastala je u posebnom trenutku, publiku sam unio u svijet emocija'

Predstavnik nove generacije domaće glazbene scene, ToMa, ove godine na Dori je nastupio treći put, ovaj put s pjesmom "Ledina", kojom želi prenijeti emocije i osobni pečat. U razgovoru koji slijedi, otkrio nam je sve, od prve ideje i inspiracije, preko procesa nastajanja pjesme, pa do osjećaja koje želi prenijeti publici na pozornici. Kako je nastala njegova ovogodišnja pjesma za Doru? Koje emocije stoje iza stihova? Koliko mu znači ovaj nastup i što za njega predstavlja sudjelovanje na jednom od najvažnijih glazbenih natjecanja u Hrvatskoj? Iza njega je i turbulentna godina, a ToMa nam je otkrio i kakav je njegov ljubavni status nakon razvoda. Pogledajte video: