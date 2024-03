Pobjednik Farme poginuo je u nesreći, a sina nije stigao upoznati! Njegova partnerica sada je u sretnom braku

Dječica su dobro, Sašini Stella i Lukas idu u vrtić, a ja sam smogla snage da ostanem jaka - kazala je za portal Story.hr Ivana Bokulić, nekadašnja partnerica preminulog pobjednika Farme Saše Vujnovića. Saša je poginuo na gradilištu u Rijeci 13. ožujka 2020. godine, a imao je samo 28 godina. U trenutku kada je Ivana doznala za tragediju, ona je bila u visokom stupnju trudnoće. Niti tri tjedna kasnije rodila je sina Lukasa, a par je od ranije imao i kćer Stellu, koja je tada imala nepunih godinu dana.

Dva mjeseca nakon što je sahranila partnera Sašu živjela je s djecom kod njegovih roditelja u Vrbovskom, a oni su joj bili velika podrška. Nakon toga preselila se u Ogulin gdje je imala svoj stan. Ivana je majka četvero djece - iz veza prije Saše ima sina i kći te ističe kako Saša među njima nikad nije radio razliku. Sašina kći Stela često pita za oca, a Ivana joj onda priča o njemu. - Ona uvijek pita za tatu, imamo jednu svijeću kod kuće koju palimo samo ona i ja. Kažemo da je za tatu Sašu. Jednom u dva, tri mjeseca joj bude jako teško, bude plačljiva i tužna. U tom periodu spava sa mnom jer znam što joj je, palimo svijeću dok to ne prođe. Lukas je još mali, on ne razumije, nije svjestan kome se pali svijeća, nije osjetio sve što je Stella osjetila pa nema percepciju za koga se pali svijeća. Stella mu pokušava objasniti, ali joj ne ide. Njih dvoje su baš povezani i to je divno. Ja sam kćer jedinica pa nisam imala pojam o toj bratsko-sestrinskoj ljubavi, ali oni su primjer kako to treba izgledati - kazala je Ivana.

U listopadu 2022. godine udala se za Josipa Bokulića, a upravo je on bio upoznat s njezinom bolnom situacijom te se, kaže, odlično snašao s njezinom djecom. - Prihvatio je sve kako i je, brine se o djeci jako, bolje nisam mogla naći. Stvarno su dječica sretna, i oni su njega prihvatili i on njih, tako da je sve onako kako bi trebalo biti. Josip im je velika podrška. Oboje radimo i dobro smo organizirani po pitanju djece, pa kad sam ja popodne, Josipov šef izađe u susret pa Josip pokupi klince. A kad sam ja kod kuće, onda Josip radi i tako - dodala je Ivana.

Djeci nije htjela ništa lagati, rekla im je da im je Josip očuh jer nije htjela da dožive ono što je ona prošla u mladosti. - Kad odrastu će istraživati i saznat će sve detalje. Sama sam proživjela slično. Moji su se razveli kad sam imala tri godine i bila sam uvjerena da mi je očuh tata, a onda sam s 10, 12 godina saznala da je moj biološki otac preminuo. Tada sam shvatila da mi očuh nije biološki tata. To bi mi bilo gore nego ovo kako sam im sad objasnila da ga nema - iskreno je priznala Ivana.

Drago joj je što niti jednu lošu riječ o Saši nije čula i što svi govore da je bio baš onakav kakav se predstavio na Farmi. - Nije bilo glume, lažnog predstavljanja. S njegovom obitelji sam u super odnosima, mama i tata su mu preminuli dvije godine nakon njega, ali Lukas i Stella su u doticaju sa Sašinom braćom i sestrom - priča Ivana pa se prisjeća: - I ja se isto nekad teško nosim s tim. Težak mi je period kad Steli krene ta faza nekakve tuge, suprug ima osjećaja za to, jer je upoznat s cijelom situacijom. Teško mi je pričati o tome, Josip je svjestan da ja imam djecu sa Sašom i da dođu takvi dani kada je teško. Imamo par albuma koji smo napravili da djeca mogu gledati slike i prisjetiti se Saše. Sve članke imam spremljene, nekako živimo dosta užurbano, pa ni ne stignem razmišljati o svemu, jedino na godišnjicu smrti odemo na groblje, zapalimo svijeće, Stella i danas bere cvjetiće po putu do njegova groba i ostavlja mu buket. To je radila od početka, a i sad to radi. Kada je bila mala znala mi je slomiti srce jer je spavala ispod Sašine jakne, nema micanja dok ona ne zaspe, tek tada smo je mogli odnijeti u krevet - zaključuje.

Podsjetimo, prošle su samo četiri godine otkad je tragično preminuo pobjednik reality showa Nove TV Farma Saša Vujović.

