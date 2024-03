Unuka Arsena Dedića otkrila da se bori s neizlječivom bolesti: 'Nisam ničim pridonijela tome da je dobijem'

Lu Dedić ove je godine nastupala na Dori, a sada je progovorila o nekim osobnim stvarima. Komentirala je kako se njena baka Gabi Novak oporavlja nakon operacije u jednom domu za rehabilitaciju te da je često posjećuje. Isto tako otkrila je da se bori s dijabetesom tipa 1. Kaže da joj je jako drago da bliski ljudi izdvajaju vrijeme da budu s njenom bakom Gabi.

– Čim dobijem priliku, uvijek idem, pa joj donesem nešto to me baš veseli. Uvijek je tamo zateknem među našim bližnjim ljudima i to mi je baš drago da ljudi izdvajaju vrijeme da budu s njom, i tu se baš vidi to kakva je ona osoba jer toliko ljudi dođe, vidi se taj odraz njezine dobrote. Baka je dobro. Da, naravno. Hvala Bogu – rekla je Lu za InMagazin.

Progovorila je i o životu s dijabetesom tipa 1.

– Općenito je taj neki stereotip u vezi dijabetesa da se on dobiva jer se jede previše slatkoga. To nije tako, pogotovo u tipu dijabetesa koji ja imam. Dobila sam ga genetski, tako da nisam ničim pridonijela tome da ga dobijem. U svojoj torbi uvijek imam inzulin i preko mobitela preko aplikacije mjerim šećer. Nemam neki problem živjeti s time i htjela bih, kao javna osoba, možda to nekome olakšati i pokazati da se sve može bez obzira na dijagnozu – iskrena je bila mlada pjevačica.

Lu Dedić je kći Matije Dedića te unuka Arsena Dedića i Gabi Novak. U svom prvom velikom intervjuu koji je dala upravo za Večernji list Lu je istaknula da osjeća veliku odgovornost zbog činjenice da je upravo ona "treća generacija Dedića na sceni".

– Velika je to odgovornost jer su očekivanja od mene velika s obzirom na mog didu, oca i moju baku. Njihovu genijalnost ne mogu dokučiti. Dida je, najjednostavnije rečeno, bio neponovljivi genijalac, tata je iznimno talentiran i vješt, kao i baka koja je predivna i neopisivo karizmatična osoba vrlo posebnog glasa – rekla je Lu koja nije jedina kojoj je glazba upisana u DNK.

