Pobjednik Eurosonga bacio obožavateljice u trans: 'Izgleda bolje nego ja u štiklama i grudnjaku'

Damiano David (22), frontmen grupe Måneskin koja je ove godine pobijedila na Euroviziji, postao je pravi seks-simbol, za kojim su poludjele obožavateljica širom svijeta. Damiano ih je ponovno oduševio fotografijom koja je objavljena na Instagram stranici grupe.

Pozirajući u grudnjaku, gaćicama, visokim čarapama i štiklama, Damiano je ispod fotografije poručio 'I wanna be your sex toy, I wanna be your teacher' ('Želim biti tvoja seks igračka, želim biti tvoj učitelj'). Stihovi su to iz njihove pjesme 'I Wanna Be Your Slave', za koju Måneskin snima spot. Na fotografiji je uz njega i basistica grupe Victoria de Angelis. Ovo izdanje zgodnog Damiana dobilo je više od milijun i pol lajkova i pregršt oduševljenih komentara.

Foto: Instagram

'Opsjednuta sam', 'Bomba', 'Mrtva sam', neki su od komentara, a jedna pratiteljica zaključila je: 'Damiano izgleda bolje u grudnjaku od mene'.

Damiano je uoči nastupa na Eurosongu objavio kako je u vezi i potvrdio je da je njegova djevojaka talijanska influencerica i manekenka Giorgia Soleri. David je objavio fotografiju s Giorgijom na Instagramu i napisao: Nakon skoro četiri godine, napokon to možemo reći, zar ne?

