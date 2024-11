Pobjednica tjedna je Matea: 'Nisam ovo očekivala, s nagradom ću napraviti zub'

Pobjedu u ovotjednoj 'Večeri za 5' odnijela je Matea Goranović, nakon što su je Lorena, Nada i Andrea proglasile pobjednicom. Naime, u konačnici je bila izjednačena s Martinom. "Nisam očekivala pobjedu. S nagradom ću napraviti zub", otkrila je Matea i nasmijala ekipu.

Poljoprivrednica Andrea Franjić (41) iz Čađavice zatvorila je ovotjednu 'Večeru za 5'. Za svoju večeru dobila je 25 bodova te je završila na četvrtom mjestu. Martina joj je udijelila svega tri boda, dok je Matea bila darežljivija sa šest bodova. Obje su zamjerila nedovoljno kuhan krumpir.

Pripravu večere Andrea je započela radom na desertu naziva 'Ljetna rapsodija'. "To je vjerojatno šumsko voće uključeno", komentirala je Lorena. "Šumsko voće, ljeto, rapsodija, boje", dodala je Matea. Uskoro je Andrea otkrila da će ekipi spraviti svoj omiljeni kolač. Uslijedila je priprava 'Vjetra s istoka'. "To me ne asocira ni na što", komentirala je Lorena. "Zanimljiv naziv, vidjet ćemo što nam nosi", dodala je Matea. Uskoro je Andrea otkrila da će se u predjelu naći jela i specijaliteti istočnog kraja. Kupus kiflice, meso, sirevi - sve je vezano uz Čađavicu! Za kraj, spravila je 'Dravsku priču' - smuđa kojeg je Andrein suprug ulovio u Dravi. "Znamo kakve su ribe tu, naziv otkriva da će biti smuđ", komentirala je Matea.

Ekipa je uskoro krenula prema Andreinom domu, a ona ih je dočekala uz prigodne aperitive - orahovicu, borovnicu, liker od drena te liker od prijatelja iz Baranje. "Domaćica je bila odjevena kao da se ide ponovno udati", komentirala je Lorena. "Super je da se žensko sredi, zašto ne", dodala je Matea. Uz pića, Andrea je ekipi ponudila i 'poderane gaće'. "Pila sam piće od borovnice i bilo je dobro", komentirala je Nada, a složila se i Lorena.

Uslijedilo je predjelo 'Vjetar s istoka'. "Bila je preplašena i umorna", komentirala je Nada ponašanje domaćice za predjelom. "Oprala ju je trema", dodala je Lorena. "Izgled predjela je bio jako lijep, lijepo je dekorirano na stolu bilo", pohvalila je Martina izgled predjela. "Nije mi se svidjelo jer to nije pravljeno, nareske svi možemo napraviti", nije se složila Nada. "Probala sam kruh s konopljom, sireve, kobasice, bilo je ok, sve je generalno bilo ok", dodala je Lorena.

Pred ekipu je potom stigao smuđ u umaku od vrhnja. "Nisu svi imali jednake komade", kritizirala je Lorena glavno jelo. "Očekivala sam više, nisam ljubitelj bijelih umaka i ribe, da je bio samo pečen, više bi mi odgovaralo", komentirala je Martina. "Ne preferiram ribu s vrhnjem", dodala je i Matea. "Nisam osjetila šafran u ribi, bilo mi je ok", zaključila je Lorena. Za kraj, pred ekipu je stigla 'Ljetna rapsodija'. "Andrea je pogriješila sa šlagom, na mileram ne ide šlag, to je greška", komentirala je Nada. "Bilo je po mom guštu, ne preslatko, mileram nije osvježavajuć, ali u redu", dodala je Martina. "Bila je opuštenija na tuđim večerama", zaključila je Lorena o Andreinom ponašanju na večeri

Damama je Andrea na kraju blagovanja udijelila prigodne poklone, a onda je stiglo i iznenađenje - KUD Podravina, u kojem je i njezina kćerkica. "Jako mi se svidio folklor, godinama sam plesala i volim to", pohvalila je Nada Andreino iznenađenje.

Gledatelji od ponedjeljka mogu uživati u najboljim, već emitiranim izdanjima 'Večere za 5', tijekom kojih će ih zabavljati dobro poznati kandidati.

