Hrvatska misica Novu godinu dočekala s Trumpovima: Laura Gnjatović pokazala kako izgleda ekskluzivna zabava

Dok su mnogi ulazak u novu godinu slavili u krugu obitelji i prijatelja, aktualna Miss Universe Hrvatske, Laura Gnjatović, ispratila je staru i dočekala Novu 2026. na jednoj od najekskluzivnijih zabava na svijetu. Lijepa Zadranka bila je gošća na glamuroznom novogodišnjem dočeku koji su u svojoj raskošnoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi tradicionalno organizirali američki predsjednik Donald Trump i njegova supruga Melania. Svoje jedinstveno iskustvo podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama, gdje je objavila niz fotografija i snimki koje svjedoče o nevjerojatnom luksuzu i atmosferi koja je vladala na imanju.

Foto: Instagram

Sudeći prema objavama, Laura je zablistala u elegantnoj i atraktivnoj pripijenoj haljini koja je savršeno naglasila njezinu siluetu, a fotografijom iz veličanstvene plesne dvorane oduševila je pratitelje. Uz objavu je uputila i čestitku svima. "Sretna Nova godina! Neka nam svima donese dobro zdravlje, sreću, mir i blagostanje", poručila je Gnjatović. Osim prizora sa same proslave, misica je otkrila i kako su dan proveli na jednom od Trumpovih golf terena, čime je dobila potpuni uvid u život na ovom poznatom imanju, koje je ujedno i privatni klub za odabrane članove. Ovo nesvakidašnje iskustvo zasigurno će pamtiti kao jedan od najuzbudljivijih trenutaka u godini koja je za nju, kako je i sama ranije izjavila, bila poput vrtuljka emocija.

Pozivnica za ovakav događaj ne dobiva se lako, a Lauri je vrata Mar-a-Laga otvorilo dugogodišnje prijateljstvo Vladimira Kraljevića, vlasnika licence Miss Universe Hrvatske, i samog Donalda Trumpa. Gnjatović je na dočeku bila upravo u društvu gospodina Kraljevića, njegove supruge Marije te dr. Vivian Jurković. Prijateljstvo Kraljevića i Trumpa seže daleko u prošlost, još u vrijeme kada je Trump bio isključivo poslovni magnat, a Kraljević je u jednom ranijem intervjuu otkrio da su se upoznali u čuvenom njujorškom Russian Tea Roomu, gdje je on nekada radio kao voditelj. Kraljević je tvrdio i da mu je upravo Trump osobno dao licencu za izbor Miss Universe Hrvatske nakon što ga je pitao je li dobar čovjek, a na njegov potvrdan odgovor posao je navodno bio sklopljen.

Foto: Instagram

Ta veza s vremenom je postala još čvršća, a Kraljević je isticao kako se tijekom Trumpove prve predsjedničke kampanje svakodnevno čuo s njegovim sinom Ericom. Upravo zahvaljujući tom bliskom odnosu, dolazak hrvatske delegacije na najglamurozniju novogodišnju zabavu u Sjedinjenim Američkim Državama nije toliko iznenađenje, no za mladu misicu to je bez sumnje bio doživljaj koji će pamtiti cijeli život. Prilika da osobno upozna američkog predsjednika i prvu damu te da s njima dočeka prve minute nove godine iskustvo je kojim se rijetki mogu pohvaliti, a Laura je time na najbolji mogući način zaokružila svoju nevjerojatnu 2025. godinu.

Da ni sama nije mogla sanjati ovakav rasplet, Laura Gnjatović otkrila je nedavno u jednom razgovoru, opisujući turbulentno razdoblje iza sebe. "Ova godina je za mene apsolutni rollercoaster. U jednom trenutku sam rekla da se bojim što me čeka u ostatku godine jer sam imala osjećaj da sam dotakla vrhunac, pa da me ne dopadne kakvo zlo. Prvo sam bila okrunjena za Miss Universe Hrvatske, nedugo nakon toga sam se zaručila, mislim se što je sljedeće...", naglasila je tada.