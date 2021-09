Po prvi puta procurili kraljičini tajni planovi za sprovod, evo što će se dogoditi kada Elizabeta II. umre

Dobro je poznato da članovi kraljevske obitelji svoje sprovode isplaniraju puno prije nego li se to dogodi. Tako je bilo i za sprovod njezina supruga, princa Filipa, a tako je i za onaj kraljice Elizabete II. No, kraljičin sprovod strogo je čuvana tajna, barem bila, a cijeli se svijet odavno pita što će se dogoditi s monarhijom jednom kada se to dogodi i kako će izgledati taj dan.

Sada su procurili dokumenti koji otkrivaju ogromnu operaciju koja će biti pokrenuta samo nekoliko sati nakon što kraljica umre, a trajat će danima. Britanski Mirror piše da su vladini odjeli dobili upute da zastave stave na pola koplja u roku od 10 minuta od objave smrti, a članovi kabineta će biti osobno pozvani kako bi bili upoznati s tužnom viješću.

Princ Charles, koji će postati kralj nakon smrti svoje majke, obratit će se naciji na dan njezine smrti, dok će premijer biti prvi član Vlade koji će dati izjavu. Očekuje se da će kraljica biti pokopana 10 dana nakon smrti, a Charles će i prije pokopa krenuti na turneju po Velikoj Britaniji. Kraljičin lijes ležat će tri dana u parlamentu, a vlasti predviđaju da će se u Londonu zbog njezine smrti okupiti više stotina tisuća ljudi, zbog čega se policija i sama treba vrlo dobro pripremiti za taj dan, a strahuje se i od zastoja grada, ali i nestašice hrane. Također, parlamentarni poslovi, koji god da bili aktualni, bit će obustavljeni svih 10 dana do pokopa.

Svi ovi detalji, ali i još puno više iz operacije nazvane "Operacija Londonski most", procurili su u britanskom Politicou. Taj će se dan nazvati i "Dan D".

Što će se dogoditi na dan kraljičine smrti?

Premijer će biti jedan od prvih koji će biti obaviješten o njezinoj smrti, a vijesti će u pozivu iznijeti kraljičin privatni tajnik. Također će biti obaviješteni članovi Ureda tajnog vijeća. Ministri će primiti poziv, a e-mail će biti poslan visokim političarima i državnim službenicima u kojemu će pisati: "Dragi kolege, s tugom vam pišem da vas obavijestim o smrti njezina veličanstva Kraljice."

Kraljevska obitelj objavit će obavijest kojom će javnost obavijestiti o smrti njihove kraljice, a vijest će se podijeliti i na društvenim mrežama. Točne pojedinosti o njezinom sprovodu tada će biti objavljene, a novi kralj Charles uključit će se u televizijski prijenos u 18 sati toga dana. Potom će premijer održati audijenciju s novim monarhom. Ministri će biti upućeni da ne medijima komentiraju ništa sve dok premijer prvi ne da izjavu, dok će Ministarstvo obrane organizirati pozdrave oružjem. Diljem zemlje održat će se minuta šutnje.

D Dan +1

Sljedećeg dana u 10 sati, izvještava Politico, članovi Vijeća za pridruživanje - službenog tijela koje uključuje visoke vladine dužnosnike i članove Tajnog vijeća - proglasit će Charlesa novim kraljem. Proglašenje će se čitati u palači sv. Jakova i u Kraljevskoj burzi, dok će se zastupnici sastati kako bi odali počast u Donjem domu. Premijer i članovi kabineta, kojima neće biti dopušteno dovesti svoje partnere, sastat će se s Charlesom u 15.30 sati toga dana.

Dan D + 2

Drugi dan od smrti je dan kada će kraljičin lijes biti vraćen u Buckinghamsku palaču. Kako će to učiniti ovisi o tome gdje će se kraljica nalaziti kad umre. Ako bude u Sandringhamu, njezino će tijelo biti odvezeno kraljevskim vlakom do St. Pancrasa, gdje će čekati premijer i članovi kabineta. Međutim, ako bude u Balmoralu, moguće je da će biti odvezena natrag u London.

Dan D + 3 i 4

Treći dan je dan kada će novi kralj Charles započeti svoju turneju po Velikoj Britaniji. Prema objavljenim dokumentima, posjetit će škotski parlament i prisustvovati službi u katedrali St. Giles u Edinburghu. Sljedećeg dana primit će prijedlog sućuti u dvorcu Hillsborough u Sjevernoj Irskoj te će prisustvovati još jednoj službi, ovaj put u katedrali Sv. Ane u Belfastu. U međuvremenu će se u Londonu održati probe za sprovod.

Dan D + 5

Između Buckinghamske palače i domova parlamenta održat će se povorka, a misa u Westminster Hallu. Nakon toga kraljica će ležati u Westminster Hallu tri dana, a javnosti će tada biti dopušteno razgledati njezin lijes. Oni koji tome uspiju prisustvovati izdavat će se karte s određenim vremenskim intervalom.

Dan D + 6 do 9

Još jedne probe za sprovod održat će se šesti dan nakon njezine smrti. Sljedećeg dana Charles će posjetiti velški parlament, a služba će se održati u katedrali u Liandaffu u Cardiffu.

Dan kraljičinog sprovoda

Ovo će biti Dan nacionalne žalosti, ali poslodavci neće biti prisiljeni dati svojim radnicima slobodan dan. Sprovod će se održati u Westminsterskoj opatiji, a diljem Velike Britanije u točno u podne će se održati dvominutna šutnja. Misa će se održati u kapeli sv. Jurja, koja se nalazi u dvorcu Windsor, gdje će kraljica biti pokopana u spomen kapeli kralja Georgea VI. Baš poput njezina supruga.

Kraljica, koja vlada od veljače 1952., sada ima 95 godina i u skorije vrijeme nema naznaka da je njezino zdravlje loše. A Politico ističe i da planovi za njezin sprovod nisu mijenjani nedavno.

