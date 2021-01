Leona planira duže ostati u Zagrebu i otkriva u čemu uživa u rodnom gradu, a prije to nije voljela

Već duže vrijeme zagrebačka glumica Leona Paraminski sa suprugom živi u sunčanoj Santa Barbari gdje je nastavila graditi svoju glumačku karijeru i na fakultetu je prenosila svoje znanje mlađim generacijama. Leona je trenutno u Zagrebu i namjerava se ovdje zadržati nešto duže nego inače.

- Jer nikad ne znam kad ću opet doći, pogotovo u ovim ludim vremenima. Neizvjesnije mi je kad točno idem nazad, zbog raznih lockdownova i karantena i ostalog. Malo ću ove godine dulje ostati da dočekam i ovdje sunce - rekla je za In Magazin. Dok je živjela u Hrvatskoj zagrebačke zime nisu joj bile najdraže na svijetu, ali kako sad živi u Santa Barbari u kojoj zime gotovo da i nema veseli se ovoj promjeni temperature.

- Prije nisam voljela zime u Zagrebu i bile su mi koma, nisam voljela zimu jer sam ljetno dijete, ali sad ju volim. Jednostavno zato što je u Kaliforniji uvijek toplo, uvijek isto vrijeme, sunce, baš mi paše ova promjena - kaže 41. godišnja glumica. Pandemija koronavirusa ostavila je posljedice i u filmskom svijetu i većina projekata je zasad na čekanju i Leona kaže kako u Hollywoodu trenutno rade samo najveće zvijezde. Dok je gluma na čekanju Leona se posvetila svom drugom interesu - pisanju scenarija i već ima tri napisana scenarija, a zanima ju i režija.

- Kao da je to negdje prirodno u ovom poslu, počne te privlačiti, jer toliko si ispred kamere, naučiš jako puno, tak da neke ljude počne privlačiti, mene je to počelo privlačiti radi rada sa studentima, ali sad ćemo vidjeti kaki će se to kod mene točno odigrati - rekla je u IN Magazinu.