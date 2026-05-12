Parni Valjak donosi turneju '50' i u Slavonski Brod! Evo kako do ulaznica

Parni Valjak svoju aktualnu turneju “50” donosi i u Slavonski Brod - rock institucija stiže pred brodsku publiku u subotu, 26. rujna 2026., kada će održati koncert u Sportskoj dvorani Vijuš. Ulaznice su dostupne u prodaji putem sustava Eventim.

Ovaj nastup dio je njihove značajne turneje kojom obilježavaju pola stoljeća postojanja. Publika u Slavonskom Brodu imat će priliku uživati u vrhunskom koncertu i produkcijski bogatom showu, te obilježiti pedeset godina rock’n’rolla benda koji je desetljećima sinonim za energične performanse i pjesme koje su obilježile mnoge generacije.

Turneja “50” kroz proteklu i ovu godinu puni dvorane i arene diljem ovih prostora, a svaki nastup bend opisuje kao više od običnog koncerta - kao čistu emociju i zajedništvo s publikom. Do sada su svoj koncertni show predstavili u najvećim arenama, dvoranama i open-air pozornicama ovih prostora, uključujući Zagreb, Pulu, Šibenik, Split, Rijeku, Osijek, Ljubljanu,... a sada taj isti žar donose i u dvoranu Vijuš.

Uz proslavu 50 godina aktivnosti, Parni Valjak u Slavonski Brod stiže i na krilima aktualnog studijskog albuma „Kažu pčele umiru...“ koji su objavili s Igorom Drvenkarom. Album je nedavno nagrađen i prestižnim Porinom za Album godine, potvrđujući hrabar nastavak rada benda u novom poglavlju njihove bogate povijesti. S albuma je nedavno predstavljen i novi singl, pjesma “Danas nisam svoj”.

Osnovan 1975. godine u Zagrebu, bend je desetljećima sinonim za izvanredni rock, energične performanse i pjesme koje su obilježile mnoge generacije. S više od 20 studijskih albuma stvorili su impresivno glazbeno naslijeđe, prožeto iskrenošću, istinskim emocijama i beskompromisnom predanošću publici, a bezvremenske pjesme kao što su “Stranica dnevnika”, “Jesen u meni”, “Dođi”, “Ugasi me”, “Zastave” i mnoge druge zauvijek su utkane u glazbenu antologiju regije.

Od samog početka, pa sve do danas, težili su produkcijskoj i sviračkoj savršenosti kako bi pružili nezaboravan glazbeni doživljaj. U njihovoj priči kroz 50 godina rada posebno mjesto pripada Akiju Rahimovskom, prepoznatljivom glasu i ikoni Parnog Valjka, koji je iznenada preminuo 2022. godine, čime završava jedno poglavlje benda. Nakon što je bend tada prekinuo aktivnosti, njihova strast prema glazbi i sviranju je nadvladala te donose odluku o nastavku rada. U novom poglavlju bendu se pridružio pjevač Igor Drvenkar, s kojim su do sada održali više od 100 koncerata te objavili zamijećene nove autorske singlove, a krajem prošle godine i spomenuti novi studijski album.

Pred publiku u Slavonski Brod stižu 26. rujna 2026. godine, a ulaznice su dostupne u prodaji putem sustava Eventim. Svi detalji o koncertnim aktivnostima i glazbenim novostima benda dostupni su na službenoj stranici benda, kao i Instagram, Facebook i TikTok stranicama.