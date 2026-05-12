Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 113
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
UŽIVO
Olujno nevrijeme zahvatilo Hrvatsku: Objavljena upozorenja
FOTO Padaju stabla u Zagreb, tramvaji stoje, ovako izgleda situacija u centru
FOTO Ovako trenutačno izgleda nebo iznad Zagreba
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IŠČEKIVANJE RASTE

ANKETA Hoće li se grupa Lelek večeras plasirati u finale Eurovizije?

Dress rehearsal 2 for the first semi-final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna
Foto: LISA LEUTNER/REUTERS
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
12.05.2026.
u 12:05

Naše predstavnice se trenutno nalaze među favoritima za prolaz u veliko finale koje će se održati u nedjelju, a na kladionicama drže respektabilno 14. mjesto

Grupa Lelek s pjesmom "Andromeda" večeras predstavlja Hrvatsku u prvoj polufinalnoj večeri Eurovizije od 21 sat po srednjoeuropskom vremenu. Naše predstavnice se trenutno nalaze među favoritima za prolaz u veliko finale koje će se održati u nedjelju, a na kladionicama drže respektabilno 14. mjesto. 

Uz Hrvatsku, u prvom polufinalu natječe se još 14 zemalja, a samo deset najboljih osigurat će prolazak u finale. Konkurenciju našim djevojkama čine, između ostalih, predstavnici Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Finske, Izraela, Poljske i Srbije. U ovoj večeri pravo glasa imaju i Njemačka te Italija, koje su izravno plasirane u finale. Mislite li da će Hrvatska ostvariti plasman u finale?

Hoće li se grupa Lelek večeras plasirati u finale Eurovizije?

Odgovori
Vidi rezultate

Podsjetimo, gledatelji u Hrvatskoj mogu glasati u večerašnjem polufinalu i u finalu, no ne i za vlastitog predstavnika. Glasati se može tako da nazovete 06155 + redni broj pjesme (01-15) / u finalu (01-25), pošaljete SMS na 666777 s rednim brojem pjesme (01-15) / u finalu (01-25), a gledatelji imaju mogućnost i online glasovanja na vote.eurovision.com. Cijena poziva je od 0,50 do 0,67 €, dok SMS i online glas stoje 0,49 €.

FOTO Grupa LELEK zasjala na Tirkiznom tepihu Eurosonga, pogledajte kako je bilo
Dress rehearsal 2 for the first semi-final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna
1/99

Prijenos sve tri eurovizijske večeri bit će dostupan na Prvom programu Hrvatske televizije (HTV1) i putem platforme HRTi s početkom u 21 sat. Voditelji ovogodišnjeg natjecanja, koje se održava pod sloganom "United by Music", su Victoria Swarovski i Michael Ostrowski, a komentator prijenosa za Hrvatsku ponovno je Duško Ćurlić.

Marko Perković Thompson zapjevao okupljenima na Hodu za život
Ključne riječi
Lelek Eurovizija showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!