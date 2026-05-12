ANKETA Hoće li se grupa Lelek večeras plasirati u finale Eurovizije?

Grupa Lelek s pjesmom "Andromeda" večeras predstavlja Hrvatsku u prvoj polufinalnoj večeri Eurovizije od 21 sat po srednjoeuropskom vremenu. Naše predstavnice se trenutno nalaze među favoritima za prolaz u veliko finale koje će se održati u nedjelju, a na kladionicama drže respektabilno 14. mjesto.

Uz Hrvatsku, u prvom polufinalu natječe se još 14 zemalja, a samo deset najboljih osigurat će prolazak u finale. Konkurenciju našim djevojkama čine, između ostalih, predstavnici Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Finske, Izraela, Poljske i Srbije. U ovoj večeri pravo glasa imaju i Njemačka te Italija, koje su izravno plasirane u finale. Mislite li da će Hrvatska ostvariti plasman u finale?

Hoće li se grupa Lelek večeras plasirati u finale Eurovizije?

Ne 36 glas/ova

Podsjetimo, gledatelji u Hrvatskoj mogu glasati u večerašnjem polufinalu i u finalu, no ne i za vlastitog predstavnika. Glasati se može tako da nazovete 06155 + redni broj pjesme (01-15) / u finalu (01-25), pošaljete SMS na 666777 s rednim brojem pjesme (01-15) / u finalu (01-25), a gledatelji imaju mogućnost i online glasovanja na vote.eurovision.com. Cijena poziva je od 0,50 do 0,67 €, dok SMS i online glas stoje 0,49 €.

Prijenos sve tri eurovizijske večeri bit će dostupan na Prvom programu Hrvatske televizije (HTV1) i putem platforme HRTi s početkom u 21 sat. Voditelji ovogodišnjeg natjecanja, koje se održava pod sloganom "United by Music", su Victoria Swarovski i Michael Ostrowski, a komentator prijenosa za Hrvatsku ponovno je Duško Ćurlić.