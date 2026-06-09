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NOVA AVANTURA

VIDEO Amerikanac koji je uredio kuću u Zagorju ima novi projekt: 'Ovo još niste vidjeli'

Foto: instagram
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
09.06.2026.
u 17:30

Američki influencer Justus Reid, poznat po obnovi ruševne kuće u Zagorju, upustio se u još ambiciozniji pothvat. Novi mu je cilj pretvaranje bunkera od 8000 eura u cjelogodišnji dom

Amerikanac Justus Reid, koji je osvojio simpatije javnosti transformacijom ruševne zagorske kuće kupljene za samo 5000 eura, ne miruje. Nakon što je u projekt obnove objekta bez struje i vode, praćen desecima tisuća ljudi na mrežama, uloženo više od 170 tisuća eura, Reid je pažnju usmjerio na novi izazov. U blizini je za 8000 eura kupio stari bunker koji planira pretvoriti u dom za cjelogodišnji život. Prvi koraci napravljeni su odmah - uz pomoć susjeda traktorom je raskrčeno zapušteno zemljište. "Mislim da trava nije bila pokošena još od prošle godine, pa sam pozvao svog susjeda Krešu s traktorom da vidim može li nešto učiniti u vezi s tim", ispričao je Reid.

Unutrašnjost bunkera, skrivena iza teških metalnih vrata, nije ga impresionirala. "Ono što vidite, to i dobijete", našalio se, opisujući prostor kao "sklonište za bombe sa zatvorskim ugođajem", bez struje i vode. Mnogi su se pitali zašto je za takav objekt platio više nego za prvu kuću, a Reid je dao iskren odgovor: "Zato što sam se prošle zime u toj kući gotovo smrznuo". Objasnio je kako je prva kuća, zbog neadekvatne solarne energije za grijanje i lošeg pristupnog puta, idealna samo kao ljetna vikendica.

Novi objekt ima bolji pristup cesti i urednu dokumentaciju, što ga čini temeljem za ozbiljniji projekt. Unatoč zatečenom stanju, Reid je optimističan i ima jasnu viziju koju je podijelio s pratiteljima kroz vizualizacije. Cilj je završiti radove do zime, što znači da je pred njim utrka s vremenom. "Pred nama je ogroman posao. Vjerujte mi, ovo će biti nešto što još niste vidjeli", poručio je. S obzirom na uspjeh prve obnove, nema sumnje da će i ova "zagorska avantura" biti praćena s velikim interesom.

Amerikanac dovršio kuću u Zagorju! Kupio ju je za samo 5000 eura, a sada nastavlja dalje: Evo koji su mu idući projekti
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*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
Justus Reid amerikanac showbiz

Komentara 1

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Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
18:30 09.06.2026.

bunker??? zašto ovaj lik normalnu kuću zove BUNKER??? u svakom slučaju, prilično kompliciran način bacanja novca na besmislene projekte. zar mu nije jednostavnije otići na savski most i baciti tu lovu u savu??? rezultat je isti...

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