Matea iz 'Gospodina Savršenog' pozirala pored bazena u kupaćem kostimu i pokazala zavidnu liniju

U prošloj sezoni "Gospodina Savršenog" upoznali smo 25-godišnju Mateu koja u ovom showu na kraju nije pronašla svog životnog partnera. Na Instagramu je sada objavila fotografije na kojima u bijelom kupaćem kostimu pozira pored bazena i napisala je: "Ovaj život samo je moj". U showu je Gospodin Savršeni Karlo najprije izbacio Mateu, a kasnije se predomislio i pružio joj je još jednu šansu u showu. Tijekom showa najviše se zbližila s Kajom i Antonelom, s kojima se i danas redovito čuje. "Pokušala sam ne plakati na kamerama, ali na kraju sam se rasplakala zbog cura, jer sam mislila da ih dugo neću vidjeti", ispričala je Matea nedavno za RTL kako joj je odlazak iz Gospodina Savršenog bio najteži zbog prijateljstava koja je tamo stvorila.

Kada je ulazila u show predstavljajući se publici rekla je kako joj je san raditi u organizaciji sportskih događaja. Naime, sport je njezina velika ljubav: igrala je nogomet, stolni tenis, bila mažoretkinja, a danas povremeno sudi stolnoteniske mečeve. Dugogodišnja je ljubiteljica reality TV-a i prijavila se u 'Gospodin Savršeni' iz iskrenog interesa.

Tada je rekla kako traži ozbiljnu vezu s muškarcem između 25 i 30 godina, koji ima posao, vozačku dozvolu i dijeli njezina uvjerenja i obrazovanje. Želi partnera s kojim će se useliti, brzo vjenčati i osnovati obitelj. Cijeni zajedničke fizičke aktivnosti više od skupih večera i sanja o čestim putovanjima s partnerom. Vrlo je odana, ali priznaje da zna biti ljubomorna u vezama. Nije sretna zbog današnjeg pogleda mladih na odnose jer smatra da mnogi muškarci izbjegavaju ozbiljnu vezu, a ona traži nešto stvarno i trajno. Ne trči za pažnjom, nego cijeni odnose koji se grade uz obostrani trud. U prijateljstvima daje koliko i prima - ako se netko ružno ponaša prema njoj, neće oklijevati uzvratiti još snažnije, vjerujući da se ljubaznost mora zaslužiti.