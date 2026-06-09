VIDEO Srpski pjevač pao s pozornice na nastupu u Hrvatskoj, snimka incidenta proširila se mrežama

Srpski folk pjevač MC Stojan, pravim imenom Marko Stojković, doživio je nezgodu tijekom nastupa u jednom klubu u Medulinu. Dramatična scena odigrala se dok je MC Stojan izvodio jedan od svojih poznatih hitova. Ponesen atmosferom, pjevač se previše približio samom rubu pozornice, u jednom trenutku izgubio ravnotežu te naočigled šokiranih obožavatelja pao ravno u prostor ispred publike. Među okupljenima je zavladala tišina dok su pokušavali shvatiti što se upravo dogodilo.

Osiguranje i obožavatelji iz prvih redova odmah su priskočili pjevaču u pomoć. Pomogli su mu da se pridigne, a on je, kako bi umirio zabrinutu publiku, odmah dohvatio mikrofon i poručio: "Dobro je, živ sam. Živ je Stojan, umro nije". Njegove riječi izazvale su pljesak i olakšanje, a nastup je ubrzo nastavljen unatoč nezgodi.

Kao što to obično biva, snimke incidenta u rekordnom su se roku proširile društvenim mrežama, posebice TikTok-om. Sam Stojan odlučio se našaliti na vlastiti račun te je na svom Instagram profilu podijelio jednu od snimki pada uz duhovit komentar: "Nije važno koliko puta padneš, već koliko puta ustaneš". Ovaj potez naišao je na odobravanje njegovih pratitelja, koji su mu u komentarima pružili podršku.

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Dok na poslovnom planu doživljava ovakve neočekivane turbulencije, pjevaču na privatnom planu, čini se, cvjetaju ruže. Naime, Stojan se u listopadu prošle godine u tajnosti oženio u Bugarskoj. Iako identitet svoje izabranice i dalje uspješno skriva od očiju javnosti, poznato je da je po zanimanju stjuardesa bugarskog podrijetla. Par se navodno upoznao tijekom leta, a vjenčanje je održano u njezinom rodnom mjestu. Kako prenose mediji, sklapanjem braka u Europskoj uniji pjevač bi trebao dobiti i potrebne dokumente, što će mu uvelike olakšati putovanja na nastupe bez potrebe za radnim vizama.

*dijelom uz pomoć AI