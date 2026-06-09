VIDEO Kakav show! Sosa i Brekalo navukli pregače pa pokazali umijeće u kuhinji

Samo nekoliko dana nakon što je izgovorio sudbonosno "da" Ivoni Šimunović na raskošnom vjenčanju u Dubrovniku, hrvatski brončani reprezentativac Borna Sosa zamijenio je nogometni teren... kuhinjom. Igrač Crystal Palacea posjetio je restoran na Pelješcu, gdje se okušao u pripremi tradicionalnih jela, a u ovoj kulinarskoj avanturi pridružio mu se i kolega iz reprezentacije Josip Brekalo. Dvojac je kroz video prikazao svoje snalaženje za štednjakom, a u svemu im je pomagao poznati chef Antonio Toni Bjelančić, kojeg mnogi znaju pod nadimkom Bjelko. Uz puno smijeha i opuštenu atmosferu, nogometaši su pratili upute chefa i okušali se u pripremi lokalnog specijaliteta, dagnji na buzaru.

Prizor profesionalnih nogometaša u kuhinjskim pregačama posebno je zabavio Bjelka, koji nije krio oduševljenje njihovim angažmanom. “Vidite vi kako mlade snage kuhaju, ne samo da igraju, nego i kuhaju!”, komentirao je chef tijekom snimanja. Na to mu je Sosa duhovito uzvratio: “Možda smo u kuhanju čak i bolji”, što je izazvalo smijeh svih okupljenih.

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Sudeći prema snimci, Sosa i Brekalo su se odlično zabavili, pokazujući da se jednako dobro snalaze i izvan nogometnih travnjaka. Atmosfera je bila prijateljska i opuštena, a interakcija s Bjelkom otkrila je i njihovu humornu stranu te želju da uče i isprobavaju nove stvari. Čini se da bi, ako nogometne lopte zamijene kuhačama, publika i dalje imala razloga za osmijeh.