P. Diddy optužen za seksualno zlostavljanje 25 maloljetnika: Kada govorimo o dobi tih žrtava to je šokantno

Više od 100 osoba tuži američkog rap glazbenika Seana 'Diddyja' Combsa zbog seksualnog napada, silovanja i seksualnog iskorištavanja, prenosi BBC navodeći američkog odvjetnika. Odvjetnik iz Teksasa, Tony Buzbee, rekao je da među navodnim žrtvama ima i maloljetnika od devet godina. Sean "Diddy" Combs optužen je za seksualno zlostavljanje 25 maloljetnika - uključujući 9-godišnjaka, otkriveno je tijekom konferencije za medije.

Teksaški odvjetnik Tony Buzbee objavio je u utorak da zastupa 120 pojedinaca u građanskim parnicama zbog užasnih optužbi koje su se događale posljednja tri desetljeća. "Ovo je važno pitanje koje namjeravamo agresivno goniti. Želim se usredotočiti na dob tih žrtava. Kada govorimo o dobi tih žrtava kada se to ponašanje dogodilo, to je šokantno", rekao je Buzbee novinarima. Buzbee je rekao da je Diddyjeva najmlađa žrtva imala samo 9 godina kada ju je seksualno napao poznati reper.

“Ta osoba koja je tada imala 9 godina odvedena je na audiciju u New Yorku s Bad Boy Recordsom, a i drugi dječaci su bili tamo na audiciji. Još jedan primjer, osoba koja je u to vrijeme imala 15 godina, dovezena je u New York City kako bi prisustvovala zabavi, gdje je drogirana, a zatim odvedena u privatnu sobu navodno u prisutnosti gospodina Combsa”, rekao je Buzbee novinarima.

Erica Wolff, odvjetnica koja zastupa Diddyja, rekla je da reper "odlučno i kategorički" niječe optužbe, rekavši da su "lažne i klevetničke." Buzbee je na konferenciji za medije rekao da će on i njegov tim "preokrenuti svaki kamen u potrazi za potencijalno odgovornima" u slučaju navodnog zlostavljanja. Wolff je rekla BBC-ju da će Combs "rado dokazati svoju nevinost i opravdati se na sudu, gdje će se ustanoviti istina utemeljena na dokazima, a ne špekulacijama." Combs je uhićen prošli tjedan i trenutno je u zatvoru, nakon što mu je zanijekano pravo na jamčevinu, na što se žalio. Zanijekao je sve optužbe o svojim kaznenim djelima.