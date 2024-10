Preminuo pobjednik Eurovizije, shrvani članovi benda emotivnom se objavom oprostili od njega

Pjevač Martin Lee, rođen kao Martin Barnes, koji je sa skupinom 'Brotherhood of Man' pobijedio na Euroviziji, je preminuo. Martin je imao 77 godina. Godine 1976. britanska grupa u kojoj je pjevao pobijedila je na Euroviziji s pjesmom 'Save Your Kisses For Me'. Ta pjesma postala je globalni hit.

Skupina 'Brotherhood of Man' je prvi put oformljena 1969. godine, a Lee im se pridružio tri godine kasnije. Bende je na Facebooku objavio vijest o njegovoj smrti.

- S velikom tugom javljamo da je preminuo naš veliki prijatelj i kolega Martin Lee koji je mirno otišao s ovog svijeta 29. 9. 2024. nakon zatajenja srce i kratke bolesti - stoji u objavi, a dodaje se i da je Martin bio divan pjevač, ali i suautor većine hitova koje je skupina objavila uz Leeja Sheridena.

Naglasili su i da će najviše nedostajati svojoj kolegici iz benda i partnerici Sandri Stevens, s kojom je bio u sretnom braku 45 godina.

GALERIJA Pogledajte sve transformacije Maje Šuput tijekom zadnjih 25 godina, dosta se promijenila