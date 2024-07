Oženio se Matija Cvek: Odjenuo ružičasto odijelo, mlada zablistala u vjenčanici uskog kroja

tajne putnih pića

Zlatko Mateša je prvi političar kojeg sam vidio da je izvadio novčanik iz džepa

A sad nešto što bi se moglo strpati u rubriku "vjerovali ili ne". Na premijeru stiže Zlatko Mateša s mladom i lijepom suprugom. I pravac blagajna. Kupuje dvije ulaznice. To je valjda prvi političar kojeg sam vidio da vadi lovu iz novčanika. Vijest je to poput one kad čovjek ugrize psa.