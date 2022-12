Ovo su koncerti po kojima ćemo pamtiti 2022. godinu u Hrvatskoj

Nakon dvije godine pauze zbog epidemije, u 2022. najveće svjetske zvijezde ponovno su se vratile u Hrvatsku i održale koncerte u našim gradovima. Prvi veći koncert u zagrebačkom Domu sportova bio je odgođeni November Fest. Elemental i TBF nastupili su prvog dana 18. veljače, a Neno Belan i Silente 19. veljače.

Prvi veliki koncert ove godine u Areni imao je tužan povod. Parni valjak i prijatelji 26. ožujka oprostili su se od voljenog Akija na koncertu "Dovoljno je reći... Aki", na kojem su pjesme Parnog valjka pjevali Kiki Rahimovski, Pero Galić, Nermin Puškar, Neno Belan, Dino Jelusić, Davor Gobac, Gibonni i Bajaga.

Prvi veliki strani koncert u Domu sportova dogodio se 25. travnja, kada su pred 4000 ljudi nastupili Franz Ferdinand.

Aktualna turneja škotskih velikana Hits To The Head donijela nam je 21 hit tijekom sat i pol koliko je trajao koncert.

Dom sportova 29. travnja napunila je i Vesna Pisarović. U svibnju je održano nekoliko velikih koncerata. Skunk Anansie svirali su u Domu sportova 13. svibnja, Iron Maiden u Areni 22. svibnja, a gledali smo i Dream Theater u Domu sportova 27. svibnja. Svoj odgođeni koncert u Areni 7. svibnja održala je i Vanna.

Stella Maris Resort u Umagu ponovno je bio domaćin Sea Star festivala, a najveće zvijezde ove godine bili su Onyx, Kalush Orchestra, Konstrakta, Dubioza kolektiv, Topic, Umek i drugi. Lipanj je bio pun odličnih koncerata, a tada se aktivirala i jedna od naših najljepših pozornica, Tvrđava svetog Mihovila u Šibeniku. Lorde je tamo nastupila 18. i 19. lipnja. INmusic festival ove se godine održao od 20. do 23. lipnja, a headlineri bili su The Killers, Kasabian, Deftones, Idles, Róisín Murphy, i Nick Cave & The Bad Seeds.

Omiljena ljetna zagrebačka pozornica je Šalata, a tamo su 27. lipnja nastupili Placebo, a Simple Minds 30. lipnja. Zucchero je Zagrepčanima pjevao u Lisinskom 28. lipnja. U srpnju su u zagrebačkoj Areni nastupili Kiss, a Diana Krall u Lisinskom, dok je 30. srpnja u Šibeniku pjevao Jack Savoretti. Na istoj pozornici 3. i 4. kolovoza gledali smo rock senzaciju King Gizzard & the Lizard Wizard. Mnogima je koncert godine bio onaj u pulskoj Areni 16. kolovoza, gdje su svirali Arctic Monkeys.

Pips chips & videoclips 11. rujna su na Šalati održali koncert karijere, a u Areni smo u listopadu gledali velike koncerte Stinga i The Curea. U zagrebačkoj Areni 5. studenoga veliki je koncert , nažalost i svoj posljednji, održao i Massimo, a 25. studenoga vratio se i André Rieu s orkestrom.

