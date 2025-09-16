Ovo će biti zanimljivo! Nova sezona 'Nedjeljom u 2' počinje na mjestu gdje nitko ne želi biti

Nakon višemjesečne ljetne pauze, gledatelji će ove nedjelje ponovno moći pratiti jednu od najdugovječnijih emisija HRT-a. "Nedjeljom u 2" vraća se u svoj prepoznatljivi termin, no početak nove sezone bit će veoma zanimljiv. Voditelj Aleksandar Stanković odlučio je prvu emisiju snimiti u Kaznionici u Lepoglavi, što je službeno potvrdio na Facebook stranici emisije. Najava je odmah izazvala lavinu reakcija koje daju naslutiti da nas čeka iznimno gledan ulazak u novu televizijsku sezonu. Gledatelji će dobiti jedinstven uvid u život iza rešetaka, ispričan iz perspektive onih koji ga svakodnevno žive.

- U najstrože čuvanom hrvatskom zatvoru kaznu izdržava više stotina osuđenika za najteža kaznena djela. Posjetili smo Kaznionicu Lepoglava i u nedjelju donosimo priču o tome kako izgleda život iza rešetaka. U emisiji govore ljudi koji upravljaju zatvorskim sustavom, osuđenici na izdržavanju kazne te oni koji su svoju kaznu već izdržali - piše u najavi.

Zanimljivo je da ideja za ovakvu emisiju nije došla slučajno, već je rezultat Stankovićevog osobnog iskustva. Naime, krajem srpnja, voditelj je u Lepoglavi prisustvovao tribini za zatvorenike, a taj posjet ostavio je na njega toliko snažan dojam da je ubrzo na društvenim mrežama podijelio želju da snimi emisiju upravo ondje. - S obzirom na to da sam prije par dana bio u posjetu tom zatvoru, dali su mi ideju da napravim emisiju... sve ono što sam tamo vidio mislim da će biti jako zanimljivo u nedjeljno popodne na hrvatskoj televiziji - napisao je tada Stanković, očito pronašavši način da svoju zamisao i ostvari unatoč izazovima poput zabrane snimanja zatvorenika. Sudeći prema prvim reakcijama, Stankovićeva ideja pokazala se kao pun pogodak. Mnogi se pitaju kako izgleda život onih koji su počinili najteža djela i postoji li put iskupljenja.

Stanković stao u obranu žene u toplesu: 'Grudi su nekada na Jadranu po ljeti bile slobodne!'

Podsjetimo, u prošloj sezoni jedne od najdugovječnijih HRT-ovih emisija njezin autor odlučio je napraviti promjenu. "Nakon 24 godine mijenjamo koncept emisije. Cilj je da se nakon tih 55 minuta osjećate barem malo bolje", najavio je Stanković u rujnu uoči nove sezone u kojoj je odlučio kako više neće u goste dovoditi političare. Nakon prve emisije publika je bila podijeljena oko novog koncepta, a Stanković je tada poručio: "Krenuli smo u novom smjeru. Nekome se sviđa, nekome ne, al' nazad nema. Hvala što nas gledate!"

Najgledanija emisija u prošloj sezoni bila je ona u kojoj je gostovao Nikola Borić. “Nikola Borić. Čovjek koji je sve novce koje je zaradio u životu podijelio drugim ljudima i otišao živjeti u šumu. Zar to nije zanimljivo? Meni je to bilo hiper zanimljivo kao ideja i pozvao sam ga u goste i čovjek je prepričao kako je to izgledalo. I dan danas je on negdje tamo u šumama oko Papuka, i izaziva dosta kontroverzi svojim načinom života, ali u svakom slučaju to je bila jedna od najgledanijih emisija u prošloj sezoni”, kazao je Stanković u videu u sklopu kojeg je podijeljen i isječak Borićevog gostovanja.