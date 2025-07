Aleksandra Stankovića zatvorenik upitao: "Imate li mjesta u gepeku"

Svoju bogatu novinarsku karijeru voditelj najdugovječnijeg i najpopularnijeg hrvatskog talk-showa (Nedjeljom u 2) ali i sjajan reporter i putopisac (Vjetar u kosi) zacijelo je obogatio odlaskom u naš najstrože čuvani zatvor. A u Kaznionicu Lepoglava Aleksandra Stankovića doveo ga je (kao i niz sportaša, glumaca, komičara i glazbenika prije njega) nekadašnji boksački doprvak Europe Stjepan Božić koji to čini već dvadesetak godina.

A prisustvo Aleksandra Stankovića, i mogućnost da mu postavljaju pitanja i da mogu komunicirati s poznatom osobom iz vanjskog svijeta, obradovalo je zatvorenike od kojih je jedan ustvrdio "ovo nama puno znači". A značilo je i domaćinima, operativcima u vođenju Kaznionice, kao što su pomoćnik upravitelja Stjepan Madjar, voditelj Odjela tretmana Denis Vusić i voditelj Odjela osiguranja Ivica Marković koji nam je omogućio siguran obilazak raznih odjela zatvora kako bi se njihov gost što zornije upoznao sa zatvorskom stvarnošću.

Upravitelja Kaznionice Dražena Posavca, koji je otvoren za ovakve resocijalizacijske sadržaje za zatvorenike, ovom prilikom nije bilo ali je Aleksandru Stankoviću u dolasku poručio:

- Drago nam je da dolazite k nama da vidite da ovo nije u pitanju samo kazamat.

O tome je govorio i pomoćnik upravitelja Stjepan Madjar:

- Kaznionica gospodari s 550 hektara zemljišta, što poslovnog prostora što šuma i oranica. U kaznionici imamo oko 60 posto radno angažiranih zatvorenika, eto dan prije vašeg posjeta radilo ih je 270. Proizvodimo stolariju, vino, med, uzgajamo svinje a naši zatvorenici kuhaju i poslužuju u obližnjem restoranu "Ivančica". Osim toga, u Kaznionici imamo i sekcije kao što su glazbena, novinarska, keramičarska, šahovska, informatička a u knjižnici imamo 10 tisuća naslova.

I doista, moglo se primijetiti, da među zatvorenicima ima i načitanih i dobro informiranih "stanara" ove korektivne ustanove. A u nešto blažem odjelu, među onima koji su tu povlasticu svojim ponašanjem zaslužili, susreli smo talentirana umjetnika koji je zaradio zatvorsku kaznu ali se posvetio slikarstvu i osvojio prvu nagradu na jednom međunarodnom natjecanju na temu "otkrijte boje svog svijeta".

A te boje kolega Stanković imao je priliku vidjeti (i osjetiti) kroz pitanja koja su mu postavljali zatvorenici među kojima je bilo i onih osuđenih na 20 i više godina. A zapravo, takvih je u Lepoglavi, ukupno, čak 120.

Nakon što im je Aco predstavio prostor svog djelovanja (emisija Nedjeljom u dva, putopisi Vjetar u kosi i knjiga "Depra"), popularni televizijski novinar otvoreno je govorio i o tome da već 15 godina boluje od depresije.

- Pijem lijekove i ne sramim se to reći. Ja ne zastupam lijekove no tko odabere taj način borbe protiv depresije ima 80 posto izgleda da mu bude bolje. A pomaže mi i vožnja motorom jer tada, s kacigom na glavi, a vozim sporo, dođem do neke nirvane.

Acu su pažljivo slušali i oni, koji, a to je valjda u tom svijetu neizbježno, boluju od, nazovimo to tako, zatvorske depresije. Jer, ne koriste svi situaciju dugogodišnje odvojenosti od vanjskog svijeta da rade na sebi kao što se pohvalio jedan od zatvorenika kazavši da marljivo trenira i da je sa 114 kilograma svoju tjelesnu težinu skinuo na 94 kilograma i da tu neće stati.

- Imate puno pozdrava od moje majke koja ima 92 godine i nikad nije propustila vašu emisiju - kazao je jedan od zatvorenika na kojeg se nadovezao drugi s "turističkom ponudom".

- Osjećate li vi ovu energiju. Kako bi bilo da izađete iz svog matriksa i da provedete ovdje s nama 5-6 dana? Ovdje zacijelo nije energija kao ona koju osjećate kada boravite u hotelu.

A jedan je pak zatvorenik pak pitao Acu je li ikad imao u emisiji nekoga tko je odležao 10-15 godina na što je odgovor bio da nije ali jest, i to davnih dana, radio intervju s jednim zatvorenikom u Zatvorskoj bolnici u Svetošimunskoj. Dotični je tako Aci nabacio ideju za neku od budućih emisija (jer ima i onih koji su odležali i sada vode uspješan život na slobodi) a ideja je bilo vezano i uz gostovanja poznatih pa se jedan gospodin raspitivao je li moguće da im u goste dođe jedna od Stankovićevih gošći, psihologica i seksualna terapeutkinja, Tanja Jurin.

Dakako, upućenih gostu, bilo je i filozofskih pitanja tipa "što mislite o novom svjetskom poretku i kakva je vaša uloga u tome". Ili pak "postoji li na HTV-u duboka država". A, dijelom i u kontekstu toga, Stanković je kazao:

- Meni doista nitko nikada nije zabranio neko pitanje i ja sam protiv toga da se gostima šalju pitanja unaprijed što govorim i svojim mladim kolegama. Svojedobno su mi zabranili jednog gosta što sam ja prijavio medijima i za tri tjedna mi je taj gost došao u emisiju. Na koncu su i preostala tri "zabranjena" gosta došli u emisiju.

Na temu raznoraznih iskustava s gostima Stanković je ispričao:

- S nekima sam na sudu, neki su mi odlazili iz emisije a ima i onih koji su mene potjerali a tu mislim na Kusturicu kojem smo došli u njegovu kuću u Srbiji. On je prekinuo naš razgovor u 20. minuti smatrajući da ja kao gost u njegovoj kući ne bih trebao njemu postavljati neugodna pitanja. Uzeo nam je tri kazete, jednu smo uspjeli sakriti, i potjerao nas uz prijetnje da bi nakon tri tjedna te tri kazete ipak dospjele do nas u Zagrebu.

U svezi s najzanimljivijim gostima čulo se i pitanje oko gostovanja skupine Let 3 na koju temu je Stanković priznao publici:

- Ono što se dogodilo u studiju mi smo dogovorili. U to vrijeme sam bio u nekom sukobu s urednicima i htjeli smo napraviti nešto što će odjeknuti. Znajući da je Mrle nepredvidiv ja sam mu dao sinopsis emisije, imam ga još i danas, da zna kada će izvesti to što je izveo, ono ispaljivanje čepova iz stražnjice i slično.

Bilo je i zabavnih pitanja u stilu "kad već putujete po Hrvatskoj recite vi meni gdje je najbolja janjetina da ja znam kada izađem odavde gdje da idem". Pitao je to jedan simpatični, korpulentni, gospodin kojem je hrana uvijek glavna tema i koji se, opet u svom stilu, nadovezao i na Božićevo obećanje da će riješiti pitanje nove boksačke vreće za trening zatvorenika:

- Riješite vi meni jedno pet kila janjetine.

Uslijedilo je i pitanje o hrvatskom društvu i je li ono bolesno?

- Jednim dijelom jest no ne znam društvo koje je posve zdravo. Uostalom, imate Finsku koja se spominje kao zemlja s najvećim postotkom sretnih ljudi ali ima i visok postotak suicida.

- Oni očito pucaju od sreće - čuo se komentar iz publike.

Pitanje za koje nam je Aco rekao da ga je očekivao bilo je ono o Marku Perkoviću Thompsonu a na tu temu se javio čovjek koji mu je radio u kući kao soboslikar.

- Zvao sam ga, bio sam dosta blizu no izjalovilo se. Ne očekujem ga da dođe, on nije pričljiv čovjek. Za neke bolje pjeva no što govori.

Zvao je kolega Stanković i naše vodeće političare?

- Plenković mi je bio no no koji put se i nije odazvao. Milanović se ne odaziva kada je na funkciji a kada nije onda je spreman i za kavicu.

Kada se ova jednoipolsatna tribina, pred 63 zatvorenika, posve približila svom kraju, prije no što će Aco zatvorskoj biblioteci pokloniti tri primjerka svoje knjige "Depra", na upit ima li još pitanja stiglo je i jedno koje nas je nasmijalo.

- Imate li mjesta u gepeku do Zagreba?