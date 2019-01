Ovih 16 izvođača natječe se na Dori, devet pjesama ima engleski naziv

Konačno znamo tko će nastupiti na Dori koja se nakon osam godina vraća u Opatiju i na male ekrane.

Stručni ocjenjivački sud kojeg čine Vanna, Zlatko Turkalj, Igor Geržina, Ante Pecotić, Zlatko Gall, Antonija Šola i Željen Klašterka kao predsjednik žirija posljednjih su dana između 166 prijava odlučivali tko će se natjecati te predstaviti na šezdestičetvrtom Eurosongu koji će se održati u Tel Avivu.

Natjecatelji su redom: istarska kantautorica Elis Lovrić s pjesmom All I Really Want, Luka Nižetić s Amorero Brutalero, a natječe se i Neda Parmać sa svojim bendom Gelato Sisters i pjesmom Back To The Swing.

4 Tenora koja čine Đani Stipaničev, Vladimir Garić, Marko Škugor i Marko Pecotić na Doru idu pjesmom Brod Bez Imena, Beta Sudar koja se prošle godine pojavila na sceni pjevati će Don't Give Up. Bernarda Bruno koja je zbog glasa prozvana „hrvatskom Adele“ pjesmom Confidence 2010. godine osvojila je drugo mjesto na švicarskom izboru za pjesmu Eurovizije, a sad se natječe na Dori s "I Belive In True Love".

Tonči i Vjekoslava Huljić napisali su pjesmu za Domeniku; Indigo, a Huljićevi su autori i pjesme Lorene Bućan koja je prošle godine oduševljavala u Voiceu Tower Of Babylon. Iz Voicea također znamo Emu Gagro koja će pjevati pjesmu Redemption. Rock sastav iz Umaga Manntra natječe se s In The Shadows, a mladi zadarski kantautor Jure Brkljača s Ne postojim kad nisi tu.

Lea Mijatović koja je poznata kao bivša pjevačica Teške industrije predstavit će pjesmu Tebi pripadam, a Lidija Bačić pjevati će Fayinu "Tek je počelo". Jelena Bosančić nastupiti će s Tell Mee, mladi Roko Blažević za kojeg mnogi smatraju da je trebao pobijediti u showu Zvijezde nastupa s pjesmom Žaka Houdeka The Dream. Pobjednik prve sezone „Hrvatska traži zvijezdu“ Bojan Jambrošić i Danijela Pintarić otpjevati će Vrijeme predaje. Kao rezervne pjesme izabrane su Don’t Say You Love Me pjevačice Tonke te Nisam to što žele Kim Verson – koja je također 2010. pobjedila u talent-showu „Hrvatska traži zvijezdu“.

Od 16 pjesama koje ćemo čuti na Dori, sudeći po naslovima, njih devet je na engleskom jeziku.

