Ovaj video obilazi svijet: Pogledajte kako je reagirao F1 mehaničar kada je pored njega prošla Ivana Knoll

Nakon što je na utakmicama naše nogometne reprezentacije napravila pravu pomutnju i privukla interes javnosti, Ivana Knoll, koju su proglasili i najseksepilnijom navijačicom Svjetskog prvenstva u nogometu 2018. godine, sada je privukla pažnju na Formuli 1 čija se četvrta utrka ove sezone odvija danas u Miamiju. Video u kojem se Ivana pojavila u kadru postao je viralan i dijeli se na društvenim mrežama te o njemu pišu i brojni strani mediji. Nakon kvalifikacija za sprint velike nagrade Miamija Formule 1., britanski Sky Sports radio je analizu s prvakom svijeta iz 2009. Jensonom Buttonom, bivšom vozačicom Naomi Schiff i voditeljem Simonom Lazenbyjem.

U jednom trenutku snimatelju je pažnju odvukla Ivana Knoll koja je prošla pored gostiju Sky Sporta i kamermane je u tom trenutku kameru usmjerio prema njoj. Ivana je za sprint utrku odabrala kratke hlačice koje su isticale njezine vitke i preplanule noge, te je imala i kratki top. Dok je kamerman vraćao kadar na svoje goste snimio je reakciju jednom mehaničara tima McLaren koji nije mogao skinuti pogled s Ivane Knoll. Na svojim društvenim mrežama Ivana je podijelila ovaj video kao i brojne reakcije na njega.

Nakon što je 2018. godine privukla pažnju na Svjetskom prvenstvu u nogometu na Instagramu je ubrzo okupila više od tri milijuna pratitelja, dok su fotografije s poznatim imenima poput Erling Haaland i Shaquille O'Neal dodatno učvrstile njezin status globalne zvijezde. Iako je odrasla izvan Hrvatske, veza s domovinom uvijek je ostala snažna, a pduzetnički duh pokazala je pokretanjem vlastite linije kupaćih kostima pod imenom “knölldoll”. Kako sama ističe, glazba je njezina najveća ljubav još od djetinjstva, no put ju je najprije odveo prema modelingu i obrazovanju. Odluka da se ozbiljno posveti glazbi zahtijevala je potpunu predanost i dvije zime provela je u Miami, gdje je svakodnevno usavršavala produkciju i miksanje.