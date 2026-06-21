Šime Elez nakon prekida s Majom Šuput prvi put otkriva je li spreman za novu ljubav

Prije mjesec dana pjevačica Maja Šuput je potvrdila prekid veze s Šimom Elezom s kojim je godinu dana bila u vezi. Nakon što je objavila da im se putevi razilaze, Šime nije htio javno komentirati prekid i rekao je kako je to njihova privatna stvar. Sada je u intervju za Net.hr otkrio je li spreman za novu ljubav. "Spreman sam za sve što dođe prirodno. Ne trčim ni za čim, ali nisam ni zatvoren za ljubav. Ako se dogodi, super. Ako ne, opet dobro. U vremenu koje dolazi fokus stavljam na rad na sebi, poslovne planove i stvari koje me ispunjavaju, a ljubav će se po običaju pojaviti kad je najmanje budem očekivao", rekao je Šime kojeg je javnost upoznala kao Gospodina Savršenog u istoimenom showu RTL-a.

Na pitanje je li nakon posljednjeg odnosa promijenio mišljenje o tome što traži kod djevojke, odgovorio je: "Mislim da se s vremenom jasnije vidi što ti odgovara, a što ne. Iz svakog odnosa čovjek može nešto naučiti. Ako ne o ljubavi, onda barem o sebi." Njegova romansa s Majom počela je prošlo ljeto nakon što se pojavio u spotu za njezinu pjesmu "Nisam ja za male stvari". Snimanje na jednoj od najljepših istarskih lokacija, na temperaturi od 40 stupnjeva Celzijevih, zapalilo je internet vrućim zajedničkim fotografijama, ali i stvorilo iskre koje se nisu mogle sakriti. "Njemu je to prirodno. On iznimno voli kameru i nema problem s pokazivanjem", objasnila je Maja, dok je Šime dodao kako nije trebao puno glumiti. "Toliko sam guštao i uživio se u ulogu da nisam imao osjećaj da išta izvodim na silu."

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Prošle godine u ovo vrijeme bili su nerazdvojni i stalno su objavljivali zajedničke fotografije s brojnih putovanja, a Šime je sada otkrio čemu se veseli ovog ljeta. "Ljetu se uvijek veselim. Ovo iščekujem s posebnim interesom jer znam da neće sličiti nijednom dosad. Život mi se promijenio, i to je činjenica. Pronašao sam se u vodama koje mi do prije svega dvije godine nisu bile ni na kraj pameti. Posljednjih mjeseci bilo je svega, i lijepog i izazovnog, pa mi ovo ljeto dolazi kao neki reset, ali s količinom posla preko glave. Veselim se malo usporiti, ali i raditi na stvarima koje me ispunjavaju", kaže Elez.