Večernji list
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FOTO Maja Šuput nakon prekida sa Šimom Elezom ne staje, pogledajte kako je rasplesala Svetvinčenat
U sklopu tradicionalne četverodnevne manifestacije 'Dani Općine Svetvinčenat' u subotu navečer nastupila je i Maja Šuput.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Publici je priuštila nezaboravnu večer i svojim hitovima je rasplesala sve.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Za ovaj nastup Maja je odabrala pripijenu, kratku crvenu haljinu u kojoj je energično plesala tijekom cijelog nastupa.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Nakon prekida sa Šimom Elezom pjevačica se posvetila poslu.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Prošli tjedan je publici predstavila svoju novu pjesmu, duet s Natalie Balmix.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Već nakon prvog slušanja jasno je zašto će „Nedovoljno lijep“ ovog ljeta odjekivati klubovima, plažama i radijskim eterom.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Riječ je o modernoj pjesmi zaraznog ritma, moćnog refrena i energije koja osvaja već na prvo slušanje.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Pjesma donosi dozu humora, samopouzdanja, glamura i ženskog stava, zbog čega ima sve predispozicije postati nezaobilazan soundtrack ljeta.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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