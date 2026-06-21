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BIVŠA MISS UNIVERSE

Laura Gnjatović pozirala u kupaćem kostimu u Dubrovniku i izazvala lavinu komplimenata

Foto: Instagram
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
21.06.2026.
u 10:58

Nakon što je u svibnju ove godine predala krunu svojoj nasljednici, Laura se očito posvetila zasluženom odmoru

Laura Gnjatović, koja je nosila titulu Miss Universe Hrvatske za 2025. godinu, na svom Instagram profilu podijelila je seriju fotografija snimljenih u Dubrovniku. Uz opis "Nek zauvijek bude ovako", bivša misica podijelila je s pratiteljima fotografije kojima im je dočarala kako izgleda jedan dan odmora u Dubrovniku, a na jednoj od fotografija pozira u kupaćem kostimu. "Ti si divno stvorenje rijetke, slatke, jednostavne i autentične ljepote. Tako si prirodna i simpatična. Predivna dama, super tijelo imaš, želim vam ugodnu večer i veliki pozdrav", napisali su joj pratitelji u komentarima ispod fotografija. 

Nakon što je u svibnju ove godine predala krunu svojoj nasljednici, Laura se očito posvetila zasluženom odmoru. Njezina godina mandata bila je ispunjena obvezama, a vrhunac je bio nastup na svjetskom izboru za Miss Universe na Tajlandu, gdje se plasirala među 30 najljepših.  Laura, koja danas živi na relaciji Zadar - Dubrovnik, titulu Miss Universe Hrvatske 2025. osvojila je krajem travnja prošle godine u Zagrebu, a ovo ljeto će raditi u Dubrovniku kao medicinska sestra na hitnoj. 

''Bila sam u početku možda malo skeptična je li to za mene, je li to možda malo preteško, naporno. Mislim, žensko sam i visoka sam i ja, gdje god sam došla u bolnicu, na koji god odjel, sestre su mi rekle: „Sinko, odlazi odavde, nemaš ti što raditi sa svojih dva metra ovdje, otići će ti leđa, ono, sutra odmah.” I mislim si, to je baš bilo „ohrabrujuće”, ali nastavila sam i stvarno volim tu struku, volim taj posao i jedva čekam vratiti se sad u Dubrovnik i malo na ispomoć svojim kolegama, da im pružim koliko god mogu podrške, da se i oni možda malo odmore, da uspiju vratiti možda malo godišnjeg ili tko će, bolovanje… Tako da jedva čekam i ful sam spremna.'', ispričala je Laura kako se veseli povratku na posao. 

FOTO Antea Mršić nova je Miss Universe Hrvatske
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Ključne riječi
showbiz Dubrovnik kupaći kostim Laura Gnjatović

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