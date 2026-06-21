Laura Gnjatović pozirala u kupaćem kostimu u Dubrovniku i izazvala lavinu komplimenata

Laura Gnjatović, koja je nosila titulu Miss Universe Hrvatske za 2025. godinu, na svom Instagram profilu podijelila je seriju fotografija snimljenih u Dubrovniku. Uz opis "Nek zauvijek bude ovako", bivša misica podijelila je s pratiteljima fotografije kojima im je dočarala kako izgleda jedan dan odmora u Dubrovniku, a na jednoj od fotografija pozira u kupaćem kostimu. "Ti si divno stvorenje rijetke, slatke, jednostavne i autentične ljepote. Tako si prirodna i simpatična. Predivna dama, super tijelo imaš, želim vam ugodnu večer i veliki pozdrav", napisali su joj pratitelji u komentarima ispod fotografija.

Nakon što je u svibnju ove godine predala krunu svojoj nasljednici, Laura se očito posvetila zasluženom odmoru. Njezina godina mandata bila je ispunjena obvezama, a vrhunac je bio nastup na svjetskom izboru za Miss Universe na Tajlandu, gdje se plasirala među 30 najljepših. Laura, koja danas živi na relaciji Zadar - Dubrovnik, titulu Miss Universe Hrvatske 2025. osvojila je krajem travnja prošle godine u Zagrebu, a ovo ljeto će raditi u Dubrovniku kao medicinska sestra na hitnoj.

''Bila sam u početku možda malo skeptična je li to za mene, je li to možda malo preteško, naporno. Mislim, žensko sam i visoka sam i ja, gdje god sam došla u bolnicu, na koji god odjel, sestre su mi rekle: „Sinko, odlazi odavde, nemaš ti što raditi sa svojih dva metra ovdje, otići će ti leđa, ono, sutra odmah.” I mislim si, to je baš bilo „ohrabrujuće”, ali nastavila sam i stvarno volim tu struku, volim taj posao i jedva čekam vratiti se sad u Dubrovnik i malo na ispomoć svojim kolegama, da im pružim koliko god mogu podrške, da se i oni možda malo odmore, da uspiju vratiti možda malo godišnjeg ili tko će, bolovanje… Tako da jedva čekam i ful sam spremna.'', ispričala je Laura kako se veseli povratku na posao.