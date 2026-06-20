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PRIJE 15 GODINA

Sjećate se Šime koji je bio prvi pobjednik 'Masterchef'? Evo gdje sada radi i kako se prisjeća dana popularnosti

Zagreb: Šime Suši? pobjednik je kulinarskog showa Masterchef
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
20.06.2026.
u 10:00

Tada mi je sve bilo novo i intenzivno, a tek s vremenskim odmakom shvatiš koliko te takvo iskustvo oblikuje. Pobjeda mi je donijela puno lijepih stvari, kaže Šime Sušić

Prije 15 godina dobili smo prvog pobjednika showa "Masterchef". Bio je to Šime Sušić koji je proglašen najboljim amaterskim kuharom i osvojio je tada i nagradu od 200 tisuća kuna. "Presudila su glavna jela. Moju poširanu ribu, što sam naučio raditi u showu i koju sam poslužio sa šparogama, aromatiziranim inćunima i čilijem, žiri je ocijenio kao najbolje jelo koje sam napravio u cijelom showu", ispričao nam je Šime nakon pobjede što je presudilo da bude najbolji. Još veći izazov tada 25-godišnjem apsolventu geografije i povijesti bilo je prvo glavno jelo, kovač zapečen u krupnoj soli, što je u velikoj završnici prvi put pripremao. Rizik je bio to veći jer se na taj način obično priprema riba s ljuskama koje spriječe da bude preslana. No, žiri je bio oduševljen okusom, a do kraja ih je oborila prezentacija.

"Danas na to gledam prvenstveno kao na jedno veliko životno iskustvo. Tada mi je sve bilo novo i intenzivno, a tek s vremenskim odmakom shvatiš koliko te takvo iskustvo oblikuje. Pobjeda mi je donijela puno lijepih stvari, ali i neke važne lekcije o popularnosti, medijima i očekivanjima ljudi. I dalje sam zahvalan što sam bio dio prve sezone jer je sve tada bilo nekako iskrenije i spontanije.", ispričao je sada Šime u razgovoru za IN Magazin. Dodao je kako mu je sudjelovanje u showu otvorilo brojna vrata te su ga ljudi počeli prepoznavati u nuditi mu sudjelovanje u raznim projektima i dobivao je brojne ponude. Ovakav televizijski uspjeh ima i onu manje privlačnu stranu, a to je pritisak i teret očekivanja. 

"Stvorio se i određeni pritisak jer su mnogi očekivali da odmah krenem u klasičnu kuharsku karijeru ili televizijske projekte. Ja sam ipak ostao vjeran sebi i nisam htio glumiti nešto što nisam. Nakon showa ostao sam vezan uz obrazovanje i radim kao profesor geografije i povijesti u Zagrebu. Kulinarstvo je i dalje veliki dio mog života, ali više kao strast i način izražavanja nego klasična karijera. Mislim da sam ostvario ono što mi je bilo važno, da mogu živjeti autentično i raditi stvari koje me vesele.", govori Šime. Otkrio je i kako mu izgleda život 15 godina nakon velikog televizijskog uspjeha. "Najviše uživam u jednostavnim stvarima s partnericom i djecom boravim u prirodi, na moru, uživam u ribolovu, uzgoju povrća, putovanjima, vožnji bicikla i kajaka. Oduvijek sam više bio avanturistički tip nego netko tko voli stajati na mjestu.", ispričao je.

FOTO Maja i Šime puno su zajedno putovali, a ovako su izgledali u danima najveće ljubavne sreće
Zagreb: Šime Suši? pobjednik je kulinarskog showa Masterchef
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Ključne riječi
showbiz masterchef Šime Sušić

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