Sjećate se Šime koji je bio prvi pobjednik 'Masterchef'? Evo gdje sada radi i kako se prisjeća dana popularnosti

Prije 15 godina dobili smo prvog pobjednika showa "Masterchef". Bio je to Šime Sušić koji je proglašen najboljim amaterskim kuharom i osvojio je tada i nagradu od 200 tisuća kuna. "Presudila su glavna jela. Moju poširanu ribu, što sam naučio raditi u showu i koju sam poslužio sa šparogama, aromatiziranim inćunima i čilijem, žiri je ocijenio kao najbolje jelo koje sam napravio u cijelom showu", ispričao nam je Šime nakon pobjede što je presudilo da bude najbolji. Još veći izazov tada 25-godišnjem apsolventu geografije i povijesti bilo je prvo glavno jelo, kovač zapečen u krupnoj soli, što je u velikoj završnici prvi put pripremao. Rizik je bio to veći jer se na taj način obično priprema riba s ljuskama koje spriječe da bude preslana. No, žiri je bio oduševljen okusom, a do kraja ih je oborila prezentacija.

"Danas na to gledam prvenstveno kao na jedno veliko životno iskustvo. Tada mi je sve bilo novo i intenzivno, a tek s vremenskim odmakom shvatiš koliko te takvo iskustvo oblikuje. Pobjeda mi je donijela puno lijepih stvari, ali i neke važne lekcije o popularnosti, medijima i očekivanjima ljudi. I dalje sam zahvalan što sam bio dio prve sezone jer je sve tada bilo nekako iskrenije i spontanije.", ispričao je sada Šime u razgovoru za IN Magazin. Dodao je kako mu je sudjelovanje u showu otvorilo brojna vrata te su ga ljudi počeli prepoznavati u nuditi mu sudjelovanje u raznim projektima i dobivao je brojne ponude. Ovakav televizijski uspjeh ima i onu manje privlačnu stranu, a to je pritisak i teret očekivanja.

"Stvorio se i određeni pritisak jer su mnogi očekivali da odmah krenem u klasičnu kuharsku karijeru ili televizijske projekte. Ja sam ipak ostao vjeran sebi i nisam htio glumiti nešto što nisam. Nakon showa ostao sam vezan uz obrazovanje i radim kao profesor geografije i povijesti u Zagrebu. Kulinarstvo je i dalje veliki dio mog života, ali više kao strast i način izražavanja nego klasična karijera. Mislim da sam ostvario ono što mi je bilo važno, da mogu živjeti autentično i raditi stvari koje me vesele.", govori Šime. Otkrio je i kako mu izgleda život 15 godina nakon velikog televizijskog uspjeha. "Najviše uživam u jednostavnim stvarima s partnericom i djecom boravim u prirodi, na moru, uživam u ribolovu, uzgoju povrća, putovanjima, vožnji bicikla i kajaka. Oduvijek sam više bio avanturistički tip nego netko tko voli stajati na mjestu.", ispričao je.