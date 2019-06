Ovaj TV voditelj nekoć se družio s poznatim Hrvaticama, a danas u Americi živi svoj san

Sjećate li se Ivice Kovačevića? Bivši novinar popularne Svilanove emisije ‘Glamour Cafe’ te voditelj ‘Hrvatske uživo’ danas živi svoj američki san. Prije više od desetljeća Kovačević je spakirao kofere i svoju sreću odlučio okušati ‘preko bare’. Trenutačno igra jednu od uloga u posljednjoj sezoni Netflixove popularne serije ‘Jessica Jones’, a upravo je završio i sa snimanjem serije ‘Power’, čiji je glavni producent slavni reper 50 Cent.

Ostavio karijeru

Za razliku od brojnih Hrvata, Kovačević u tuđinu nije otišao trbuhom za kruhom jer je u Lijepoj Našoj imao gotovo sve. Sređen život, karijeru u usponu i posao koji ga ispunjava, a gladan je bio jedino novih izazova. – Dobre prilike ne javljaju se tako često, no kada se dogode, uvijek sam ih spreman prihvatiti. U Hrvatskoj sam imao odličnu karijeru, no mislim da u životu uvijek treba težiti samoizgradnji i usavršavanju. Dolaskom u Ameriku puno sam toga naučio o životu, ali i o sebi – govori nam Ivica koji je zbog inozemne karijere nakon dolaska u New York prezime promijenio u Marc.

– Amerikanci teško izgovaraju moje ime koje im se sviđa jer je egzotično, a prezime? To i ne pokušavaju. Marc je kratko slatko i internacionalno – objašnjava Ivica, kojeg će Amerikanci uskoro moći gledati u hit seriji ‘Power’. – Igram kriminalca Dragu koji je srpskih korijena i koji je opasan. Serija je ovdje jako popularna i svi su jako uzbuđeni jer je ovo posljednja sezona, stoga sve zanima kako će završiti. Izvršni producent i kreator Powera je 50 Cent, koji je super lik. Power je nastao po njegovoj ideji koji je kasnije razvila Courtney Kemp poznata po radu na seriji ‘Uvod u anatomiju’. Biti na setu s tom ekipom je nezaboravno iskustvo – kaže nam Marc. Najveći mu je uzor, kada je riječ o glumi, Rade Šerbedžija, s kojim je imao prilike surađivati na filmu ‘Caviar’. – On me se najviše dojmio. Rade je vrhunski glumac i umjetnik kojem je nakon svih uspjeha i dalje važno da svaka scena bude savršena – ističe Kovačević. Na životu koji trenutačno živi pozavidjeli bi mu mnogi iako ističe da početak nije bio nimalo lak.

Foto: Privatni album

Nakon što je na lutriji osvojio zelenu kartu, stavio je na kocku karijeru i s posuđenim novcem krenuo u svijet. – Bio sam bez podrške prijatelja i obitelji. Došao sam u Ameriku doslovno s jednom torbom i svoj sam život ovdje izgradio od nule, bez ičije pomoći. Nije bilo lako, ali uživao sam u svakoj sekundi – priznaje ovaj rođeni Zagrepčanin i dodaje da je Amerika još uvijek zemlja raznolikih mogućnosti.

Obećana zemlja

– Svatko može postići što god želi ako je spreman žrtvovati se – naglašava Ivica i priznaje da mu u Americi najviše nedostaje naš Jadran. U Hrvatsku dolazi nekoliko puta godišnje, a ovo ljeto, otvore li mu se novi projekti, more će morati pričekati. – Ljeto je sezona kada se snima jako puno filmova tako da se nadam da će biti radno, a što se tiče neostvarenih glumačkih snova, volio bih biti Bond negativac tako da ovom prilikom šaljem tu ideju u svemir. Nadam se da me čuje! Maštam da glumim i u dobroj hrvatskoj akcijskoj komediji s fantastičnom postavom hrvatskih glumaca koji rade dobre stvari po cijelom svijetu. Ima ih tako puno bilo bi tako dobro da se netko sjeti i sve ih okupi na jednom dobrom projektu – kazao za kraj Ivica Marc.

Foto: Privatni album

Pogledajte i tko se našao na listi 10 najseksi Hrvata.