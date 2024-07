Ovaj podatak o Bradu Pittu sigurno niste znali, no zahvaljujući novoj djevojci stvari se mijenjaju

nakon 18 godina braka

Kevin Costner ispričao kako se nosi s rastavom od bivše supruge: 'Snažno je i boli'

- To je bio potresan trenutak, no ne mogu uvenuti kao tratinčica. Moram krenuti naprijed, moram nastaviti biti ono što jesam i posebno paziti na to tko su oni. Jer to je trenutak za koji sam se nadao da neće doživjeti, ali sada jesu, ispričala je holivudska zvijezda o brizi za troje djece koju ima iz braka s bivšom suprugom Christine Baumgartner.