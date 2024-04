Kći Angeline Jolie i Brada Pitta seli se iz mamine vile vrijedne 25 milijuna dolara! Želi živjeti s ocem

Ovogodišnji uskrsni blagdani posebno su bili radosni za američkog glumca Brada Pitta zato što nakon razočaranja koje je uslijedilo nakon što su ga odbacili usvojeni sinovi, 22-godišnji Maddox i dvije godine mlađi Pax Thien te usvojena 19-godišnja kći Zahara, on će sada napokon više vremena provoditi s jednim djetetom - kćeri Shiloh. Tinejdžerica je odlučila iz majčine vile u Los Angelesu vrijedne 25 milijuna dolara preseliti se ocu, piše The Sun, a dodajmo i to da je prekrasna mlada djevojka, Bradova i Angelinina biološka kći, kao i 15-godišnji blizanci Vivienne i Knox. Koliko je poznato, majka Angelina je za sada nije pokušala spriječiti.

Napori da se holivudski glumac izbori zajedničko skrbništvo nad šestero djecom s bivšom suprugom, prerasli su u tužnu, sedmogodišnju sudsku borbu. Odvjetnici Angeline Jolie uspješno su blokirali svaki njegov pokušaj podijeliti skrb za djecu. Htio je provoditi više vremena sa sinovima i kćerima, neovisno o tome što više nije u braku s njihovoj majkom. Međutim, kad bi propali pokušaji blokiranja njegovih zahtjeva, taktika Angeline Jolie bila je odugovlačenje ionako najdužeg holivudskog sudskog natezanja zbog skrbništva nad djecom.

Usvojeni sinovi su, nakon što su postali punoljetni, odbacili Brada. Kćer Zahara je u studenom 2023., nakon što je postala studentica koledža Spelman u Atalanti i primljena u sestrinstvo Alpha Kappa Alpha, na predstavljanju novih članica izjavila da se preziva samo Jolie, piše The Independent. Vjeruje se da je djevojka, koju majka sve više uključuje u aktivizam pa ju je, tako, odvela na sastanak u Kongres - ocu slomila srce. Baš zato nije iznenadila njegova nedavna odluka odustati od uzaludne borbe i prepustiti Angelini puno skrbništvo zbog kojeg se tako dugo borila.

VEZANI ČLANCI:

I baš tada je 17-godišnja Shiloh, koja je i do sada održavala kontakte s tatom, odlučila doseliti se njemu. Brad još ništa nije komentirao, a pretpostavlja se da još ni sam ne može vjerovati u to da mu dolazi barem jedno dijete. Nema sumnje da je Brad Pitt izuzetno sretan. Smatra se da je Shiloh upoznala očevu novu partnericu, dizajnericu nakita Ines de Ramon, koja od ove godine živi u Bradovoj vili.

VIDEO: William je odgovorio Harryju na privatnu poruku, ali ton nije bio bratski i pomirljiv