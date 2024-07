VIDEO Iva Majoli podijelila snimku susreta s Kate Middleton! Pogledajte princezinu reakciju

Proslavljena bivša hrvatska tenisačica Iva Majoli (46) tijekom posljednja dva tjedna pružala je podršku Donni Vekić (28) na njezinom putu do polufinala Wimbledona. Sve nastupe pratila je na licu mjesta, a djelove atmosfere dijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama. U posljednjoj objavi s najpopularnijeg teniskog turnira Majoli je podijelila najbolje trenutke, među kojima se ističe bliski susret s princezom od Walesa Kate Middleton (42).

Na snimci objavljenoj putem Instagrama vidimo Middleton kako u društvu princeze Charlotte i pod budnim okom osiguranja šeće All England klubom. Na sebi je nosila elegantnu ljubičastu haljinu. Kate je prilikom svog drugog javnog izlaska u sedam mjeseci djelovala sretno te s osmjehom pozdravila našu tenisačicu i ostale okupljene. Princeza je na velikom muškom finalu dočekana ovacijama publike, a za kraj je tradicionalno trofej pobjednika predala Španjolcu Carlosu Alcarazu. Video možete pogledati na vazi ispod.

- Prekrasna dva tjedna na Wimbledonu. Puno posla, ali puno i sreće s obitelji i prijateljima - napisala je Iva u opisu objave. Uz spomenuti video priložila je i galeriju fotografija na kojima pozira u društvu brojnih poznatih osoba iz svijeta sporta i zabave, kao što su bivši tenisač Andre Agassi, pjevačica Pink i glumac Gerard Butler. Naravno, tu se pronašla i neizostavna slika s polufinalisticom Vekić, a Majoli je u London pratio i samozatajni suprug, talijanski poduzetnik Roberto Calegari.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, jedina hrvatska Grand Slam pobjednica iz svečane je lože pratila nastup Donne Vekić u polufinalu Wimbledona, a iz Londona se ekskluzivno oglasila za Večernji. - Donna mi je poput kćeri. Osjećam se kao dio njezine obitelji. Pratim je od njezine dvanaeste godine. Bila sam joj izbornica jako dugo godina. Iz prve ruke mogla sam pratiti njezin razvoj, koliko je samo tu bilo muke, odricanja, truda, ozljeda, depresije. Sve je to Donna nadvladala i danas je tu gdje jest, u polufinalu najvećeg teniskog turnira na svijetu - rekla je Majoli.

Majoli je 1997. osvojila Roland Garros te ima iskustva s nastupima u kasnijoj fazi ovako velikih turnira: - Mislim da kod Donne neće biti ništa specijalno uoči meča s Paolini. Ima svoju svakodnevnu rutinu, smještena je s obitelji u jednoj kući, dobro će se naspavati, odmoriti i ući u meč kao i svaki drugi. Imala je jedan lagani trening, drugim riječima nema iskakanja iz rutine. Ono što će joj možda biti mali problem činjenica je da će prvi put igrati na centralnom terenu All England kluba. To je nešto posebno, to je privilegij, pogotovo u ovako kasnoj fazi turnira. Sigurno je da se Donna potrošila u četvrtfinalu i fizički i mentalno. Sigurno joj je u susretu protiv Lulu pomalo u glavi bila činjenica da je koračić do polufinala. Sada je tu, među četiri i vjerujem da neće imati nekakav veliki pritisak. Istina, Paolini trenutačno igra svoj najbolji tenis. Ova sezona joj je fantastična. Već je igrala u finalu Grand Slama ove godine, u Parizu kada je izgubila od Świątek. Treba istaknuti da je Paolini s lakoćom u četvrtfinalu svladala Navarro koja je sve samo ne laka suparnica. Donni je trava omiljena podloga, došla je na Wimbledon nakon sjajno odrađenog turnira u Bad Homburgu gdje je izgubila finale - dodala je Iva.

GALERIJA: Kate Middleton i prin William podijlili intimni trenutak iz svojeg doma. Mnogi im se zahvalili

Ispričala je i o svojim nastupima na Wimbledonu: - Pa, moj najbolji rezultat bilo je četvrtfinale 1997. U prvom kolu pobijedila sam Argentinku Diaz Olivu, u drugom Latvijku Marušku, a u trećem kolu bila sam bolja od Britanke Cross. Sjećam se maratonskog meča u 4. kolu kada sam pobijedila Rumunjku Spirleu. Bilo je 9:7 u odlučujućem trećem setu. I onda sam u četvrtfinalu igrala protiv Ruskinje Ane Kurnjikove koja me pobijedila sa 7:6, 6:4. Kasnije je u polufinalu Ana izgubila od Hingis. Za mene je bio super osjećaj igrati taj meč četvrtfinala na Centralnom terenu - prisjetila se 46-godišnjakinja.

VIDEO: Preminula je Shannen Doherty, glumica (53) najpoznatija po ulozi u seriji Beverly Hills 90210