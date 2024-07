Španjolci su uvjereni da se Gavi zatreskao u princezu Leonor na proslavi nakon Eura

Nakon povratka španjolske reprezentacije u domovinu, kralj Filipe, kraljica Letizia, infanta Sofia i princeza Leonor pozvali su prvake Europe na proslavu. Dočekali su ih u dresovima, rukovali se s njima i čestitali im sve po kraljevskom protokolu. Ipak, kralj i kraljica pali su u drugi plan zbog princeze i jednog nogometaša. Naime, španjolski tabloidi već godinama nagađaju da je princeza Leonor, inače buduća kraljica Španjolske zaljubljena u reprezentativca Pabla Martína Páeza Gavira, poznatijeg kao Gavi.

Naime, te priče traju već jako dugo, a govorilo se i da je Gavi odbio princezu, da su prekinuli, ali i da su još uvijek zajedno. U pitanju su bila razna nagađanja... Na prijemu reprezentativaca Leonor i Gavi su se rukovali, a zatim i stajali blizu jedno drugog, a ekipa na društvenim mrežama odmah se bacila na smišljanje idealnih scenarija. "Gavi ne može prestati gledati u Leonor", "Zatreskao se", "Gavi gleda što je izgubio", pišu tisuće ljudi na TikToku.

Foto: Profimedia



A kako je sve zapravo počelo?



Gavi je dospio u središte pozornosti nakon svojih impresivnih nastupa za Španjolsku na Svjetskom prvenstvu 2022. u Katru. Gaviju je na tome jednom prilikom pred kamerama čestitao i sam kralj Španjolske te ga zamolio da mu se potpiše na dres. No, brzo se uočilo da je dres koji je kralj donio Gaviju mnogo manji nego tipični muški dres. S obzirom na to da se znalo i da je princeza Leonor vatrena navijačica Barcelone, za koju igra Gavi, nije dugo trebalo da krenu priče. 18-godišnja Leonor o tome se nikad nije oglasila, no španjolski tabloidi koriste svaku priliku da podsjete na njenu navodnu zaljubljenost u nogometaša.

"Kralj Gavi", "Njegovo Veličanstvo Gavi - tako ćemo ga uskoro zvati", šale se Španjolci na društvenim mrežama nakon što su najnoviji isječci preplavili TikTok. "Ako i nisu bili u vezi, Gavi se nakon ovog sigurno zatreskao", zaključili su.

