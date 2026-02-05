Deset smo godina čekali drugu sezonu ove triler špijunske priče, no isplatilo se

The Night Manager, Amazon Prime Video

Fanovi su punih deset godina čekali na drugu sezonu “The Night Managera”. A takvih nije malo, i to je s punim razlogom. Uzeli smo vremena odgledati prvu sezonu, da bi onda i sami s velikim zanimanjem krenuli gledati i drugu. Ovakvih je serija naprosto premalo, nije da triler špijunskih priča nema, ali ovakvih, kakve očito jedino zna napisati John Le Carre, zaista nema.+ Le Carre će istoimeni roman napisati 1993. i bio je to njegov prvi posthladnoratovski roman u bkojem se bavi ilegalnom trgovinom oružjem. Pravo je to vrijeme za takvu tematiku jer iz zemalja raspadnutog Sovjetskog Saveza i Varšavskog pakta na različite lokacije, pa i u zemlje bivše Jugoslavije, odlaze ogromne količine naoružanja raznim kanalima koje stvaraju nevjerojatna bogatstva u rukama različitih ljudi. Jedan je od takvih Richard Onslow Roper, javno deklariran kao filantrop, a zapravo trgovac oružjem i narkoticima. S njime neriješene račune ima Jonathan Pine, noćni upravitelj Hotela Nefertiti u Kairu, gdje ga početkom prve sezone zatičemo u jeku Arapskog proljeća. Tajnovita Sophie, ljubavnica lokalnog playboya Freddieja Hamida, daje mu dokumente koji ukazuju na nelegalnu Hamidovu trgovinu oružjem i narkoticima, a to, pak, vodi do Ropera. Do kraja prve sezone od šest epizoda Pine uz pomoć Angele Burr iz Međunarodne istražne agencije, gdje se vjerojatno misli na Interpol, uspije savladati Ropera i on ostaje u Siriji. Ta prva sezona bila je popularna zbog kolopleta zavjere, osobnih odnosa, međunarodnog kriminala, vrlo dobro oblikovanih likova, dostatno doziranih akcijskih scena bez previše krvi. Sve u tipičnoj Le Carreovoj mistici zbog čega su njegovi romani toliko popularni. Druga sezona nije ništa slabija, na prvo iznenađenje čekali smo do kraja treće epizode, upoznajući se u međuvremenu s okolišem u koji je priča postavljena, a to je Kolumbija, još jedna moguća žarišna točka današnjice. Interesantno je što je druga sezona zapravo puno bliža pisanom originalu u kojem se Pine i Roper, s Burrovom, nadmeću oko kolumbijskih narko kartela, a ne oko arapskih ratnih vođa kojima treba naoružanje. No, opet je priča izmijenjena i puno je osobnija, jer Roper se žarko želi osvetiti Pineu, a Teddy Dos Santos, negativac s kojim Pine razvija kompliciran odnos, zapravo je Roperov nepriznati sin. Jasno, sve glavne likove tumače doista veliki britanski glumci današnjice, Tom Hiddleston je Pine, Olivia Colman je Angela Burr, a sam Hugh Laurie je Roper. Tko bi rekao da će Princ Ludwig iz “Crne guje” jednom postati ovakvim negativcem! To što u seriji sasvim solidnu ulogu ima i Slavko Sobin očito je još jedan razlog za gledanje.