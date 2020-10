Otpor im nije mogao ništa! Na današnji dan održan je 'zabranjeni' koncert Prljavaca

Više od tri desetljeća prošlo je od nezaboravnog koncerta Prljavog kazališta na zagrebačkom glavnom trgu. Na današnji dan 1989. godine Prljavci su izazvali neviđeni spektakl u kojem je uživalo više od 300.000 ljudi.

Brojka je to koju niti jedan drugi koncert u povijesti na trgu nije nadmašio. Tadašnja milicija koncert je htjela otkazati, no masovni otpor bio je prevelik. Promocija albuma "Zaustavite zemlju" izazvala je pravu euforiju i označila početak kraja SFRJ. ‘Zabranjeni’ koncert Prljavog kazališta bio je politička i kulturna prekretnica u hrvatskoj borbi za samostalnost. Okupljeni su s Prljavcima pjevali uglas od prve do zadnje pjesme, a atmosferu je do usijanja dovela pjesma 'Ruža hrvatska'.

-Tada smo već imali dosta hitova, no svi su čekali “Ružu hrvatsku”. Nismo mogli pretpostaviti da će pjesma poprimiti takve razmjere. Činilo se kao da ljudi imaju tu potrebu za neovisnošću i ta pjesma im je upravo to značila. Da nisam bio na bini, bilo bi mi drago da sam u publici – kazao je Houra svojedobno u intervjuu za Večernji list govoreći o koncertu koji se nikada neće zaboraviti.