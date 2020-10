Natali Dizdar otkriva planove za budućnost s dečkom Williamom i odlazi li iz Hrvatske

Odličan projekt ovo ljeto predstavila je Natali Dizdar s članovima grupe Mayales. Pod imenom Beti objavili su singl “Slobodna” koji iz tjedna u tjedan napreduje na glazbenim ljestvicama, a oni nastavljaju raditi na novim pjesmama koje će uskoro predstaviti publici. Iako će ovu godinu mnogi pamtiti po ne baš sretnim okolnostima i stvarima koje su se dogodile, Natali će je pamtiti i po nekim lijepim stvarima i ostvarenjima, a o čemu se sve točno radi, otkrila nam je u intervjuu.

Publici ste u lipnju predstavili svoj novi projekt Beti i singl “Slobodna”. Kakve su bile reakcije publike i glazbenih znalaca na tu pjesmu?

Zapravo vrlo slične, jako smo sretni što je “Slobodna” u ovom nepredvidljivom i teškom razdoblju za glazbenu industriju i scenu općenito pronašla svoj put te se još uvijek odlično drži i prisutna je na radiju i svim značajnim top-ljestvicama. Radujem se i što ćemo je prvi put i zasvirati u Sisku 24. 11.

Ovo vam nije prva suradnja s članovima grupe Mayales, tko je imao zadnju riječ u odabiru pjesama za vaš EP i tko je najviše diktirao glazbeni stil Beti?

Pjesme su zapravo već bile na neki način odabrane kad sam ja došla u bend jer su Vlado Mirčeta i Luka Geček već imali četiri demo verzije bez vokala koje smo onda zajedno završavali, najprije kod mene doma pa kod našeg četvrtog člana Pavla Miholjevića, u studiju, a taj proces još uvijek trenutačno traje. Također, ja sam u međuvremenu, dok sam bila u New Yorku, napisala jednu pjesmu pa smo i to nekako uklopili i sada ih imamo pet, s time da se ova zadnja snimila i u engleskoj verziji. Što se stila tiče, to je odraz svega što volimo i slušamo, utjecaja koji su se nakupili kroz godine i naš minuli rad. Rekla bi da ima rock’n’rolla, psihodelije sedamdesetih i, naravno, mog najdražeg i nezaobilaznog diskoritma.

Kako je nastala “Slobodna”, nekako se sve poklopilo s izlaskom iz karantene pa se na neki način taj naziv činio povezanim s ublažavanjem mjera?

Naziv pjesme zapravo smo naknadno odabrali, ali cijeli taj osjećaj koji se provlači kroz pjesmu baš je nekako fino sjeo na izlazak iz karantene. Nismo ništa pretjerano planirali, Pero Beluhan napisao je tekst i valjda se sve nekako poklopilo.

Kada planirate publici predstaviti i ostale pjesme koje ste radili kao Beti, u kojoj je to fazi?

U završnoj fazi, što bi značilo da je sve snimljeno i sada se sve skupa producira, miksa, igramo se s detaljima i to je zasad to. Drugi singl planirali smo ubrzo, ali možda ćemo malo pričekati da se situacija malo stabilizira. Ne znam što da vam kažem, lijepo je kad izađe novi singl i kad je k tome još uspješan, da ga se može negdje i zasvirati, promovirati i tretirati na najbolji način tako da, “we’re going with the flow”.

Ima li kakvih promjena u vašoj samostalnoj karijeri, hoće li publika opet dugo čekati na novi album?

Neće valjda. Vlado i ja marljivo radimo na mom EP-u i vjerujem da ćemo sve završiti do proljeća. Do kraja godine svakako objavljujemo jedan singl i tome se jako veselim jer je drugačije od Beti, tako da imam osjećaj da mi se želje na svim frontama ispunjavaju.

Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL/Instagram

Dali ste nedavno u jednom intervju naslutiti kako se namjeravate preseliti u inozemstvo za mjesec dana, je li istina da odlazite i da je odabir pao na Englesku?

Ja više ne znam što sam gdje rekla, ali moj život je ionako s vječno spakiranim koferom, tako da ništa nije isključeno. U Londonu bih živjela kad bi mogla raditi ovo što radim doma ili neku kombinaciju svega toga. Nažalost, vrijeme nije baš idealno za neke takve projekte, ali vidjet ćemo. Trenutačno se želim opustiti i uživati u svemu što sam, unatoč ovoj godini, uspjela završiti i zaokružiti kao priču.

Je li i veza s vašim dečkom Williamom imala utjecaja na to budući da je on iz Francuske i jeste li razmišljali gdje ćete se zajedno skrasiti?

Mislim da je očito da, ako si s nekim u vezi, to utječe na sve odabire i kod jednog i kod drugog, a kako, gdje i kad ćemo se skrasiti, to u ovom trenutku ne znam. Testiramo opcije zasad. Meni je OK živjeti na više relacija, a mislim da nije vrijeme za neke velike odluke. Najprije treba skinuti maske pa ćemo lakše dalje planirati.

Stekli ste titulu Gestalt psihoterapeuta, namjeravate li se intenzivnije posvetiti psihoterapiji i koliko je psihoterapija zahtjevna te što vas je naučila?

Ovo ljeto diplomirala sam nakon pet godina studiranja, a kao terapeut radim zadnje tri godine u nekom svom tempu. S obzirom na to da puno putujem, voljela bih dobiti i neko internacionalno iskustvo u radu u smislu da radim i s ljudima iz drugih kultura. Cilj Gestalt psihoterapije je svjesnost, a taj proces je uvijek nov i izazovan jer traje čitav život. Mi se konstantno u životu od nečega opraštamo i s nečim novim susrećemo, a ponekad nije lako između toga balansirati. Ali da ne filozofiram previše, Gestalt me kao i muzika, svako na svoj specifičan način, uvijek podsjeća na to tko sam i kamo idem.

Zašto ste se uopće odlučili na Gestalt psihoterapiju i koliko vam je ona promijenila pogled na ljude?

Gestalt mi se najviše svidio od svih psihoterapijskih pravaca jer mislim da je najviše u skladu s vremenom te na cjelovit i empatičan način pristupa svakom čovjeku. Svidio mi se i taj hrabri pristup u horizontalnom odnosu terapeuta i klijenta gdje su omjeri odgovornosti 50/50, a terapeut u kontakt ulazi cijelim svojim bićem. Ja ljude uvijek slično doživljavam i na tu sliku zapravo mi je najviše utjecao studij socijalne pedagogije koji sam završila prije ovog svega. Domovi za odgoj, kaznionice i zatvori, centri za socijalnu skrb su mjesta na kojima sve bajke padaju u vodu i čovjek se vrlo brzo otrijezni i vidi širinu realnosti izvan ove naše male svakodnevice koju živimo.

Dolaze li vam prijatelji i poznanici na čašicu razgovora da im pomognete u donošenju nekih odluka ili rješavanju problema, mole li vas za stručni savjet?

Pa naravno, i prije Gestalta je tako bilo, ali sad mi se čini da to ipak malo drugačije izgleda. No ide i obrnutim smjerom.

Iznenade li se osobe koje dođu k vama na psihoterapiju kad s druge strane vide pjevačicu Natali?

Pa ne baš, znaju kamo dolaze, a i ne primam baš svakoga.

Koliko će traga na mentalno zdravlje ljudi ostaviti pandemija, a u slučaju stanovnika Zagreba i potres? Koliko je na vama to ostavilo traga?

Kako na koga, svakako najgore na ove koji su i inače bili psihički nestabilniji, ljude koji nemaju puno podrške u svom životu, one koji su proživjeli potres u Zagrebu, ostali bez posla ili mogućnosti za rad, u što bih ubrojila i nas glazbenike. To je otprilike kao da vas netko stalno gura preko ruba, a vi stojite i stojite.. S druge strane, preživljavaju ljudi sve i svašta tako da... sanjarim o kraju i slobodi.

Vi ste i skiperica, kako ste odlučili i to ubaciti u svoj CV i koliko ste ovo ljeto uspjeli jedriti?

Slučajno, spontano i hrabro. Jedrila sam gotovo cijeli osmi mjesec i nešto devetog, nisam mogla vise zbog ispita i zato što sam dio ljeta provela u Francuskoj. Kombiniram..

Foto: Boris Ščitar

Ove godine u putovanjima nismo mogli uživati, ali vi imate dosta uspomena sa svojih brojnih putovanja. Koje je vaše putovanje bilo iz snova, a koje iz pakla?

Nemam putovanje iz pakla, kad sam na putovanju, i najgore uspomene imaju svoj šarm. Ali kad bih mogla putovati, odmah bih kupila kartu za Indiju i ne bih se vratila nekoliko mjeseci, prošla bih sve azijske države u kojima dosad nisam bila.

Čitate li komentare o sebi ispod članaka ili na društvenim mrežama, iznenade li vas neki komentari ili kritike?

Čitam ove s Instagrama jer vodim taj profil, u pravilu je sve pozitivno i ništa me ne iznenadi, ali bude nekih dosta smiješnih i čudnih poruka koje se onda dijele u mojim privatnim WhatsApp grupama.

Kome prvo predstavite pjesme koje ste napisali, tko je prvi kritičar i prihvaćate li lako sugestije da nešto promijenite ili dodate?

Nemam neki redoslijed, koga prvog sretnem. Od bliskih ljudi, naravno.

Što bi vam bila najveća nagrada i priznanje za vaš glazbeni rad?

Da i dalje uživam u stvaranju muzike i od toga živim, kao i do ove 2020. Ne treba mi ništa viš od toga.

Jeste li osoba koja planira budućnost ili idete iz dana u dan. Imate li neku viziju gdje biste voljeli biti za 10 godina i što biste radili?

Imam neke ideje, ali ne opterećujem se. Ne možeš planirati život, dobro je sve.