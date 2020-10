Treneri 'Života na vagi': Većina ljudi koji imaju problema s pretilošću u podlozi nosi emocionalne teškoće

S novim natjecateljima “Života na vagi”, čiji život i navike pokušavaju promijeniti, treneri Maja Ćustić i Edo Mehmedović prvi se put pred gledateljima susreću sutra kada se na RTL-u počinje emitirati nova sezona showa. Bio je to povod da s Majom i Edom porazgovaramo o izazovima koji kandidate čekaju u ovoj sezoni i da nam otkriju neke detalje i novitete pete sezone.

– Najveći izazov bio mi je pronaći najefektniji pristup koji će kandidate najbolje motivirati da se pokrenu i da dođu do spoznaje zašto, kako i za koga rade cijelu promjenu, a da ne odustanu putem. Također da shvate da to nije nekakav višetjedni izlet uz malo muke, a puno zabave i druženja nakon kojeg se vraćaju na “stare postavke”, nego jedinstvena prilika za mijenjanje svog načina života, stečenih loših navika i ukupne percepcije sebe iz temelja – otkriva nam Maja što joj je bio izazov ove sezone, a Edo se nadovezuje:

– U principu većina ljudi koji imaju problema s pretilošću u podlozi nosi emocionalne teškoće, njihove sudbine gotovo su uvijek isprepletene s vrlo teškim životnim pričama i sudbinama. Maja i ja služimo kao svojevrsni amortizeri u ovom procesu. Naš osnovni zadatak je izdići se iznad tih nevolja koje su ih snašle, uz puno razumijevanja, osjećanja i empatije pokušati im vratiti vjeru u sebe i postaviti temelje zdravijeg načina života. Da bi to uopće bilo moguće, kandidat u sebi mora imati posađeno to zrnce vjere, ako ga ne vidimo, onda bude jako teško. Ove godine show se snima u idiličnoj Staroj Kapeli u Slavoniji, a to nisu jedine novosti sezone.

– Nova lokacija dosta je drugačija od prošlogodišnje, kandidati su vrlo specifični i zanimljivi, imamo novu voditeljicu i još puno toga spremnog za gledatelje pred malim ekranima. Moram priznati da sam i ja već pomalo nestrpljiva i jedva čekam da krenu emisije. Bit će svakakvih iznenađenja – otkriva nam tek dio novosti Maja. Edo kaže kako je puno noviteta i s aspekta treniranja jer sada imaju novu teretanu s puno nove opreme koja pomaže da treninzi budu još bolji i precizniji. – Veselim se korištenju tih novih pomagala kao malo dijete. Inače, Zlatna dolina je predivna, s razlogom nosi upravo taj epitet. S Majinim i Edinim pristupom vježbanju upoznali smo se prvi put u prošloj sezoni, a na pitanje jesu li mijenjali što u pristupu Edo nam objašnjava kako se treninzi prije svega trebaju prilagoditi svakom kandidatu ponaosob. – Nekad je to vrlo teško zbog dinamike procesa, ali svakako se trudimo koliko je to u našoj moći. Svakako smo iskusniji pa nam to uvelike pomaže u pripremi za projekt – objašnjava Edo.

Foto: RTL

Maja priznaje kako prošle godine nije znala što točno očekivati od kandidata s obzirom na to da neki od njih nisu godinama prehodali više od 100 metara u komadu i nije znala dokle može ići s pomicanjem njihovih mentalnih barijera, a onda i fizički. – Srećom, prošlo je sve bez ikakvih problema, imala sam dobro razrađen plan i program kojeg sam se pridržavala i ove sezone, uz malo intenzivnije treninge budući da su ovogodišnji kandidati ipak nešto izdržljiviji i uporniji od prošlogodišnjih – veli nam Maja. Oboje prati napredak prošlogodišnjih kandidata i kažu kako im se svi oni i dalje mogu javiti bilo kada za bilo kakav savjet o prehrani i treninzima. Izazov koji se ove godine nametnuo kandidatima i trenerima, ali i cijelom timu “Života na vagi” jest koronavirus.

– U početku je bilo malo nervoze jer su kandidati zapravo rizična skupina, ali budući da smo više manje svi u izolaciji jer gotovo da i živimo s njima, u nekom trenutku prestali smo obraćati pozornost na vanjske događaje. Bogu hvala, zasad su svi zdravi i što se toga tiče nije bilo previše brige – kaže trener Edo. Nedavno je Hana Sokač, bivša natjecateljica ovog showa, priznala kako je nakon povratka iz showa počela vraćati kilograme koje je izgubila u emisiji i dodala kako se to događa i većini natjecatelja, ali šute o tome, a u čemu to kandidati griješe, objasnila nam je Maja.

– Dio kandidata dođe u show i odradi ga s manje ili više dobrim rezultatima, ali ne naprave onaj “klik” u glavi koji bude zapravo prekretnica i odredi njihov cijeli daljnji put. Paralelno uz skidanje kilograma svi oni imaju i “trening glave”, odnosno unutarnje blokade, nesigurnosti, stare navike s kojima se bore i kojih se moraju riješiti. Mi kao treneri radimo na tome da im prenesemo sva svoja znanja, vještine i iskustva, ali bez njihove jasne odluke i želje za promjenom nema ni dugoročnih rezultata. Prava borba kreće tek kad izađu iz kuće, a tu se onda vidi tko je “posložio glavu” i odlučio primjenjivati naučeno u svakodnevnom životu – objašnjava Maja. Motivirati se na vježbanje nije jednostavno i lako svima, Edo nam na tu temu bez puno uljepšavanja kaže:

– Želite li da budem iskren ili da vam pričam bajke? Motivacija ne postoji! Poticaji možda da, ali motivacija – ne! Postoji samo odluka, akcija i na kraju rutina. I da budem iskren do kraja, to su me upravo moji klijenti naučili. A ne ja njih... Za primjer ću dati dva gospodina s kojima sam imao priliku raditi, prvi sa mnom vježba već cijelo desetljeće, svaki dan u 9 sati. To se zove rutina. Drugi je počeo tako da smo jedva mogli pretrčati dva km, danas sprema svoj Ironman. To se zove odluka i akcija. Želim mu svu sreću od srca. Stvar je jednostavna. Prioriteti u životu.

Zdrava prehrana i vitamini često se spominju kao jedan od saveznika u borbi protiv virusa i saveznik su u jačanju imuniteta, a koliko svemu tome pomaže i vježbanje, pitamo Maju. – Fizička aktivnost je, uz pravilnu prehranu i dovoljne količine sna, jedan od najbitnijih faktora u održavanju imuniteta. Ovisno o preferencijama, to može biti vožnja bicikla, trčanje, hodanje. Manje je bitno što se radi, važnije je koliko dugo i koliko često. Neki minimum fizičke aktivnosti bio bi tri puta tjedno po barem sat vremena, ovisno o aktivnosti kojom se bavimo i, naravno, koliko vremena imamo na raspolaganju. Uvijek preporučujem aktivnosti na otvorenom, a pogotovo sad, u ovom periodu raznih virusa i prehlada, kad nam je svima boravak na svježem zraku od velike važnosti – preporučila je Maja.