Otpjevala je himnu i impresionirala Hrvatsku: 'Mama i tata su plakali tijekom prijenosa'

Na proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u Kninu pažnju je plijenila 28-godišnja zagorska sopranistica Barbara Suhodolčan kojoj je pripala čast otpjevati himnu 'Lijepa naša domovino' i time okruniti obilježavanje 25. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja.

– Iskreno, još uvijek me drži adrenalin od jučerašnjeg nastupa. Bio je to po svemu apsolutno veličanstven i dostojanstveni događaj i bila mi je velika čast. Nikada to neću zaboraviti – govori nam o dojmovima Suhodolčan koja je inače dugogodišnja vanjska suradnica Orkestra Oružanih snaga Republike Hrvatske. – Iako je zbog epidemiološke situacije bilo upitno održavanje obljetnice, kada je odluka konačno pala i kada su me pozvali da otpjevam himnu, nikako nisam mogla niti htjela odbiti tu jedinstvenu priliku – prepričava nam Barbara dodajući da njezini roditelji nisu bili u mogućnosti doći u Knin zbog korone, ali da su je kao i uvijek bodrili, ali ovoga puta preko malog ekrana.

Foto: Instagram

– Oni uvijek plaču kad ja pjevam pa su se tako i jučer rasplakali tijekom prijenosa – ganuto prepričava talentirana sopranistica koja je prije četiri godine završila solo pjevanje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a kao vokalistica nastupa gotovo cijeli život. – Moram priznati da mi je nevjerojatna količina podrške koje mi je pružilo moje Zagorje i kako su svi stali iza mene s brojnim porukama prije i poslije nastupa – emocionalna je Barbara koja se može pohvaliti dugim pjevačkim stažom.

– S Orkestrom Hrvatske vojske već dugi niz godina pjevam na različitim protokolima i obljetnicama – pojašnjava Barbara dodajući kako se radi o brojnim događajima obilježenima u najvećim hrvatskim dvoranama, poput one Vatroslava Lisinskog te domu Hrvatske vojske Lora u Splitu. Ne čudi da joj glazba teče krvi jer njezin otac, glazbenik Rajko Suhodolčan ima impresivnih 14 nominacija za Porina i čak njih pet u vitrinama obiteljske kuće. Inače je rođena u Zagrebu, ali je cijelo djetinjstvo živjela u Krapini gdje je završila Osnovnu glazbenu školu, a srednju glazbenu školu je nastavila u Varaždinu.

– Poslije toga sam upisala Muzičku akademiju u Zagrebu i od tad živim ovdje - ističe 28-godišnjakinja koja je inače debitirala ulogom Hanne iz Leharove operete "Vesela udovica", 2010. godine u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu. Nizala je otada nastupe diljem svijeta, a jedan od najupčetaljivijih bio je u Kini na Young Artists Festivalu 2017. godine kada je kao predstavnica Hrvatske i jedna od 28 izabranih pjevača iz cijelog svijeta pjevala u dvije Puccinijeve opere, kao Mimi u "La Boheme" i kao Magda u "La Rondine".