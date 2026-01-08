Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 176
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
NEDJELJOM U 2

Stanković znakovito najavio goste iduće emisije: 'Hrvatica se udaje za Srbina. Neće proći bez problema'

Pula: Predstavljena je knjiga Aleksandra Stankovića "F32"
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
08.01.2026.
u 18:15

Novu filmsku komediju "Svadba" u Nu2 predstavljaju redatelj Igor Šeregi i glumci Dragan Bjelogrlić i Rene Bitorajac, napisao je Stanković. U emisiji će se govoriti o tome je li teško snimati komedije i koliko nas stereotipi o kulturnim Hrvatima i duhovitim Srbima mogu navesti da odemo u kino

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2", na društvenim je mrežama objavio tko su mu gosti iduće emisije. Hrvatica se udaje za Srbina. Neće proći bez problema. Jedan tata tajkun i drugi ministar-tajkun puno toga će napraviti da djeci poremete planove. Novu filmsku komediju "Svadba" u Nu2 predstavljaju redatelj Igor Šeregi i glumci Dragan Bjelogrlić i Rene Bitorajac, napisao je Stanković. U emisiji će se govoriti o tome je li teško snimati komedije i koliko nas stereotipi o kulturnim Hrvatima i duhovitim Srbima mogu navesti da odemo u kino. Podsjetimo, Stanković je jučer objavio i fotografiju na kojoj sa Šeregijem pozira odjeven u vjenčanicu. Fotografija je izazvala dosta kontroverzi među gledateljima. 

Prije godinu i pol dana Stanković je najavio zaokret u emisiji te se odlučio odmaknuti od političkih tema i gostiju, a ovakav koncept svidio se publici. U tim najavama istaknuo je da nakon 24 godine vođenja emisije i brojnih gostovanja političara želi promijeniti koncept te razgovarati o drugim društvenim i životnim temama, a ne stalno o politici. U objavama prilikom najave tema emisija iz ovog perioda Stanković jasno prelazi s političkih na šire društvene sadržaje te teme koje nisu fokusirane na politiku, što potvrđuje i opći zaokret emisije. Nedavno je objavio i knjigu "F32"  kao nastavak prethodne knjige „Depra“. Naziv F32 odnosi se na označavanje kliničke dijagnoze depresivne epizode prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti. Stanković kroz F32 nastavlja razgovor o mentalnom zdravlju i depresiji, temama koje smatra društveno važnim. 

Najgledanija emisija u prošloj sezoni bila je ona u kojoj je gostovao Nikola Borić. “Nikola Borić. Čovjek koji je sve novce koje je zaradio u životu podijelio drugim ljudima i otišao živjeti u šumu. Zar to nije zanimljivo? Meni je to bilo hiper zanimljivo kao ideja i pozvao sam ga u goste i čovjek je prepričao kako je to izgledalo. I dandanas je on negdje tamo u šumama oko Papuka i izaziva dosta kontroverzi svojim načinom života, ali u svakom slučaju to je bila jedna od najgledanijih emisija u prošloj sezoni”, kazao je Stanković u videu u sklopu kojeg je podijeljen i isječak Borićeva gostovanja.

Ključne riječi
showbiz igor šeregi Nedjeljom u 2 Aleksandar Stanković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!