Stanković znakovito najavio goste iduće emisije: 'Hrvatica se udaje za Srbina. Neće proći bez problema'

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2", na društvenim je mrežama objavio tko su mu gosti iduće emisije. Hrvatica se udaje za Srbina. Neće proći bez problema. Jedan tata tajkun i drugi ministar-tajkun puno toga će napraviti da djeci poremete planove. Novu filmsku komediju "Svadba" u Nu2 predstavljaju redatelj Igor Šeregi i glumci Dragan Bjelogrlić i Rene Bitorajac, napisao je Stanković. U emisiji će se govoriti o tome je li teško snimati komedije i koliko nas stereotipi o kulturnim Hrvatima i duhovitim Srbima mogu navesti da odemo u kino. Podsjetimo, Stanković je jučer objavio i fotografiju na kojoj sa Šeregijem pozira odjeven u vjenčanicu. Fotografija je izazvala dosta kontroverzi među gledateljima.

Prije godinu i pol dana Stanković je najavio zaokret u emisiji te se odlučio odmaknuti od političkih tema i gostiju, a ovakav koncept svidio se publici. U tim najavama istaknuo je da nakon 24 godine vođenja emisije i brojnih gostovanja političara želi promijeniti koncept te razgovarati o drugim društvenim i životnim temama, a ne stalno o politici. U objavama prilikom najave tema emisija iz ovog perioda Stanković jasno prelazi s političkih na šire društvene sadržaje te teme koje nisu fokusirane na politiku, što potvrđuje i opći zaokret emisije. Nedavno je objavio i knjigu "F32" kao nastavak prethodne knjige „Depra“. Naziv F32 odnosi se na označavanje kliničke dijagnoze depresivne epizode prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti. Stanković kroz F32 nastavlja razgovor o mentalnom zdravlju i depresiji, temama koje smatra društveno važnim.

Najgledanija emisija u prošloj sezoni bila je ona u kojoj je gostovao Nikola Borić. “Nikola Borić. Čovjek koji je sve novce koje je zaradio u životu podijelio drugim ljudima i otišao živjeti u šumu. Zar to nije zanimljivo? Meni je to bilo hiper zanimljivo kao ideja i pozvao sam ga u goste i čovjek je prepričao kako je to izgledalo. I dandanas je on negdje tamo u šumama oko Papuka i izaziva dosta kontroverzi svojim načinom života, ali u svakom slučaju to je bila jedna od najgledanijih emisija u prošloj sezoni”, kazao je Stanković u videu u sklopu kojeg je podijeljen i isječak Borićeva gostovanja.