Otkriveno je hoće li Filip Vidović nastupiti u sljedećoj emisiji 'Plesa sa zvijezdama'

Zvijezde showa ''Ples sa zvijezdama'' u uskršnjem specijalu neće plesati sa svojim mentorima s kojima su započeli plesnu avanturu na Novoj TV. Dan im je novi izazov te će biti zanimljivo vidjeti kako će se snaći s drugim plesnim partnerima. Razloga za borbu imaju i plesači i zvijezde jer oni koji osvoje najveću naklonost žirija i gledatelja dobit će po dva boda koji se prebacuju u sljedeću emisiju.

Iako su nove okolnosti kandidatima donijeli novu dozu stresa i uzbuđenja, sretna vijest je barem da ove nedjelje nitko neće napustiti show. Radi povrede u prethodnoj emisiji, Filip Vidović će morati na žalost preskočiti ovotjedni live, te će iza svjetla reflektora bodriti svoje kolege. Bojana Gregorić Vejzović također nije u mogućnosti nastupiti u šestoj emisiji, tako da ćemo u ovotjednom posebnom specijalu gledati nastupe sedam parova. Zvijezde nam otkrivaju i kako im je legla ova promjena mentora.

Plesačica i mentorica Nika Jelić morat će svoju zvijezdu, glumca Asima Ugljena opet na kratko prepustiti drugoj plesnoj partnerici, a o kome se radi tek ćemo doznati. Asim je ovu zamjenu komentirao: ''Pa malo me zabezeknulo, bio sam toliko umoran i spreman se onesvijestiti čim se reflektori ugase, pa me uhvatilo na krivu nogu. Malo sam se prepao kako to sad, pa taman smo se Nika i ja ''uplesali'', sad opet promjena partnerice. Mislim da sam čovjek s najviše promjena partnerica u povijesti ovog showa. Na pitanje hoće li mu Nika nedostajati, odgovara: ''Naravno, nas dvoje smo prošli sito i rešeto zajedno, stvarno smo se sprijateljili, dijelili mišljenje i kruh, kako mi ne bi nedostajala. Svaki dan se čujemo, teško da ćemo sad prestati, mislim da se svi čuju sa svojim mentorima. Ovo će izmjena definitivno ostaviti traga i na daljnje natjecanje, a Asim zaključuje: ''Svako iskustvo izbacivanja iz kolotečine je nešto što te tjera da se preispitaš, što nije nužno loša stvar.''

Vidjet ćemo uskoro i s kim će Mario Ožbolt, plesni partner od Albine zaplesati ove nedjelje, a poznata pjevačica je ususret novoj emisiji izjavila da misli da će oboje iz ove situacije izvući nešto dobro. Otkriva i kako je reagirala kada je saznala za ovu izmjenu: ''Moram priznati da sam bila stvarno šokirana. Drago mi je da se produkcija odlučila na taj potez baš za Uskrs. Mislim da će nam svima to bit jedna zabavna emisija, pritom ostajemo svi na okupu, što je najbolje od svega. Mario i ja smo napokon pronašli neki zajednički jezik u plesu i povezali se na toj razini, tako da se veselim radu s njim, ali naravno da se veselim i novom izazovu i znatiželjna sam kako će to sve skupa funkcionirati sa zamjenskim partnerom.''

Pedro Soltz i Valentina Walme također se prepuštaju ovoj izmjeni, a kako će se snaći u novoj konstelaciji tek ćemo vidjeti. Pedro zamjenu partnerice komentira riječima: ''Pa nije mi bilo baš svejedno kad sam čuo. Teško disanje, napadaji panike… sve po redu. Zezam se naravno, ali ja sam dosta emotivan i dosta se povežem s ljudima tako da mi bilo kakva promjena teško pada. Tina i ja smo jednostavno super kliknuli od samog početka i nekako se dobro razumijemo oko načina na koji radimo i oko načina na koji ja učim plesati. Naravno da sad kad smo se baš ''uplesali'' nije najjednostavnije promijeniti sve i krenuti ispočetka. Mi smo tim i ovo je kao da te netko stavi da igraš u nekom drugom klubu. Teško se adaptirati na novi način učenja, na novu dinamiku… Falit će mi puno, no sve je to dio showa i ja ću dati sve od sebe i s novom partnericom te vjerujem da ćemo na plesnom podiju gledateljima pružiti jedan pravi plesni užitak.

Alan Walme i Domenica su već zaista dobro uigran tim, a Domenica je ispričala kako se osjećala kad je saznala za izmjenu mentora: ''Šok i nevjerica - doslovno! To mi je bila ona prva najiskrenija reakcija, a sada naravno da vidim u tome nešto novo, zabavno i drukčije.'' Na pitanje nedostaje li joj na probama Alan, Domenica odgovara: ''Naravno da mi fali, prečudno mi je da nismo u istoj dvorani, a najviše naša zajednička rutina - ispijanje kava i druženje mimo treninga. Alan mi je velika podrška i u ovom kratkom periodu koliko se znamo, točno zna kako reagiram i razmišljam. A moram vam priznat da sam zapravo po prvi put osjetila neki natjecateljski poriv jer od svega u idućoj emisiji samo želim samo bit bolja od njega, eto, ha, ha. Iako znam da ćemo zapravo oboje navijat jedno za drugo i super mi je što imamo takav odnos!'' Domenica također smatra da će im ova izmjena doprinijeti i u budućim pripremama: ''Nova energija je svima dobro došla, onako ponovno izbacivanje iz neke trenutne komfor zone. Koliko god se tome bunila, trenutno vidim samo pozitivne strane. Ionako smo se svi jako zbližili u showu, pa u jednu ruku je zamjena puno lakša nego ona prva kada se zapravo nismo znali. ''

Jelena Perić i Marko Mrkić će se isto naći u društvu drugih partnera, a s kim će u nedjelju zaplesati ovo dvoje tek ćemo vidjeti. Jelena je izjavila: ''Jako sam bila iznenađena, ali pozitivno. Mislim da će nam ova izmjena dobro doći da pokažemo da možemo plesati i s drugim partnerima i potvrditi svoje usvojeno “znanje”. Marko i ja smo stvorili odličan odnos i sigurna sam da je za cijeli život i samim time će mi nedostajati svakako. Imamo neke svoje rituale prije, tokom i poslije treninga i navikli smo jedno na drugo, ali brzo smo opet u pogonu pa nije problem. Čujemo se svakodnevno i podržavamo jedno drugo.'' O tome koliko će ova promjena utjecati na daljnje natjecanje, Jelena otkriva: ''Svakako će biti super push za dalje. Naučit ću sigurno neke nove stvari na neki novi način''.

Marko Petrić i Gabriela Pilić također će dati sve od sebe da baš oni u iduću emisiju uđu s dodatnim bodovima. Marko je ovu iznenadnu promjenu prokomentirao: ''Prilično me uznemirilo, zbog toga što sam sa Gabrielom već izgradio kod, ona shvaća na koji način najbrže učim, ali postoji i vedriji dio priče, shvatio sam da je to sjajna prilika da učim na drugačiji način, i skupim još iskustva. Nedostajat će mi jako, ali sva sreća živimo u 21. stoljeću, i pozivi i poruke nisu previše skupi.'' Iako ga je novost iznenadila, Marko je kao i ostali kandidati objeručke prihvatio novi izazov i vidi samo pozitivan ishod: ''Ples sa zvijezdama'' je zbilja divno i intenzivno iskustvo, tako da ovakve vrste promjena dobro dođu natjecateljima, mentorima i na koncu publici.''

Sandi Pego je od Helene Janjušević naučio puno, no sada će se i on morati prepustiti novoj mentorici. Sandi je isto bio šokiran kad ja saznao za izmjenu: ''Jako će mi nedostajati, baš smo se jako sprijateljili i to je puno više od “ plesne partnerice “. Svaki dan se čujemo, komentiramo, razmišljamo, tu smo si jedno za drugo. Fali mi jako, ali precizno mi prođemo telefonski trening.'' O tome kako će ova promjena utjecati na buduće izazove, odgovara: ''Sigurno da hoće, nova učenja, nova pedagogija, druga partnerica, definitivno ću naučiti još nešto, uvijek je više glava pametnije nego samo jedna. Vidjet ćemo, izazovi kreću.''

