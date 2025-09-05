Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 176
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
PONOSNI OTAC

FOTO Vlado Kalember snimljen u izlasku u društvu sina Dariana koji mu frapantno sliči

Vodice: Vlado Kalember i Srebrna krila prve ve?eri ovogodišnjeg CMC festivala
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
05.09.2025.
u 22:00

Vlado Kalember rijetko SE pojavljuje na društvenim događanjima u pratnji sina, no čini se da se to s Darianovom punoljetnošću mijenja, te otac i sin sve češće zajedno uživaju u kulturnim i glazbenim večerima, potvrđujući svoj čvrst i prisan odnos

Otkako je u kolovozu prošle godine zakoračio u punoljetnost, Darian Kalember, sin violončelistice Ane Rucner i pjevača Vlade Kalembera, sve je prisutniji na domaćoj javnoj sceni. Mladi glazbenik nedavno je ponosno pozirao uz oca na proslavi 78. rođendana Croatia Recordsa, a njihov zajednički izlazak u četvrtak na otvorenje izložbe ''Patide II'' Silvestra Dragoja Šomija također nije prošao nezapaženo. 

Vlado Kalember i sin Darian u zajedničkom izlasku na izložbi Šomija iz "Neki to vole vruće"
04.09.2025., Zagreb - U Hrvatskom prirodoslovnom muzeju otvorena je izlozba "Patide II" glazbenika i slikara Silvestra Dragoje Somija. Slavko Pintaric Pista, Vlado Kalember Photo: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Njihova povezanost, kao i frapantna fizička sličnost, izazvala je brojne pozitivne komentare, a mnogi su se složili da je Darian "preslika oca". Vlado Kalember rijetko SE pojavljuje na društvenim događanjima u pratnji sina, no čini se da se to s Darianovom punoljetnošću mijenja, te otac i sin sve češće zajedno uživaju u kulturnim i glazbenim večerima, potvrđujući svoj čvrst i prisan odnos.
Iako bi se moglo pomisliti da je odrastanje uz slavne roditelje glazbenike predodredilo njegov put, Darian otkriva kako je ljubav prema glazbi otkrio tek kasnije i to posve spontano. U svom prvom televizijskom intervjuu za In Magazin ispričao je kako ga je od dvanaeste godine više zanimala elektronika i istraživanje novih tehnologija. Ipak, glazbeni geni su prevladali. "U petnaestoj sam upoznao glazbu i nekako sam si rekao da moram završiti ono što su oni zapravo započeli", iskreno je priznao. Svoj talent već je počeo pokazivati na raznim poljima – nedavno se pridružio ocu i legendarnim "Srebrnim Krilima" kao gitarist u spotu za pjesmu "Ako sve to nije ljubav", a s majkom Anom nastupio je kao DJ na proslavi 15. obljetnice njezina projekta "Pozdrav ljetu" u Medulinu, pokazavši da se snalazi i u modernim glazbenim izričajima.

FOTO Ovo su svi kandidati nove sezone 'Života na vagi'
Vodice: Vlado Kalember i Srebrna krila prve ve?eri ovogodišnjeg CMC festivala
1/24

Jedan od najemotivnijih zajedničkih nastupa obitelji Kalember-Rucner dogodio se nedavno u jednom domu za starije i nemoćne, gdje su Ana, Vlado i Darian zajedno zasvirali i uljepšali večer korisnicima. "Darian često ide s ocem na nastupe, što je super, a sa mnom ponekad također. Ovako se nekad nađemo baš u ovim posebnim situacijama, tako da nije neka rutina, ali kad se nađemo – onda je posebno", objasnila je Ana tom prigodom. Darian je dodao kako mu je drago što ima roditelje koji su ga "dragovoljno" poveli sa sobom u svijet glazbe. Upravo je taj skladan odnos njegovih roditelja, koji su se sporazumno razveli 2014. godine, ono što javnost najviše intrigira. Ana Rucner na to gleda vrlo jednostavno, ističući kako bi svaki bivši par trebao staviti ego po strani i gledati interese djeteta. "Život je jedan, nema reprizu. Kad pogledate našeg sina, to je najbolji dokaz kakav je naš odnos. Meni je Bog na prvom mjestu. Kad je On na prvom mjestu, sve ostalo je na pravom mjestu", poručila je violončelistica.

Unatoč idiličnoj slici koju njegova obitelj danas predstavlja, Darian je hrabro i iskreno progovorio o teretu koji je nosio odrastajući. Njegovo priznanje odjeknulo je snažno i pokazalo zrelost koja nadilazi njegove godine. "Biti dijete rastavljenih roditelja nije lako", kazao je Darian, dajući glas mnogim mladim ljudima u sličnoj situaciji. No, odmah je naglasio koliko cijeni trud i zrelost svojih roditelja koji su mu omogućili stabilno i sretno djetinjstvo unatoč razlazu. "Jako mi je drago što su u tako dobrim odnosima. Ne odustaju nikada. Što god bilo, uvijek idu naprijed", zaključio je mladić, iskazujući divljenje prema snazi i međusobnom poštovanju koje Vlado i Ana njeguju godinama nakon braka.

Dok je fizička sličnost s ocem Vladom neupitna, majka Ana u Darianu prepoznaje i mnoge svoje osobine. Opisuje ga kao pravog borca, baš poput sebe. "Kad nešto odlučim, idem za tim, strpljivo i na kvalitetan način. A on je strpljiv i bori se za neke stvari u koje vjeruje tako da ima tu jednu pozitivnu crtu, dobar je baš. Vidim da je iskren i pošten, a na kraju krajeva svi smo mi takvi. Jednostavan je mladi muškarac", s ponosom je ispričala Ana, dodavši kako, što je Darian stariji, sve jasnije vidi svoje crte u njemu. S druge strane, Vlado Kalember se u svom stilu našalio rekavši da je sin "ono najbolje naslijedio od mame, a ono najgore od mene" te da su on i Darian "isti" kada usporedi svoju fotografiju s 18 godina i Darianovu današnju.

Ključne riječi
showbiz Ana Rucner darian kalember Vlado Kalember

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Photocall Jour 2 Serie Mania Festival international Lille 2024
CATERINA MURINO

Bondova djevojka nakon velike borbe postala majka u 48. godini života

Put do majčinstva za Caterinu Murino bio je sve samo ne lak. Godinama je otvoreno govorila o svojoj borbi s neplodnošću, opisujući je kao jedan od najtežih izazova s kojima se suočila. Njezina iskrenost dirnula je mnoge, a njezine su riječi odzvanjale kao glas nade, ali i boli za sve one koji prolaze sličnim putem. Glumica je pretrpjela dva spontana pobačaja, a iscrpljujući proces medicinski potpomognute oplodnje bio je, kako je sama opisala, iznimno težak

Svijeća
NAJPOZNATIJI DEČKO U KOLICIMA

Iznenada preminuo 28-godišnji influnecer i reality zvijezda, od njega se opraštaju brojne poznate osobe

Vijest koja je šokirala stotine tisuća pratitelja i brojne slavne osobe potvrdila je njegova majka, Sazola Nay, u dirljivoj objavi na Facebooku. "Teška, teška srca javljam vam da je moj sin Ray Ray otišao kući Gospodinu... Hvala svima koji su zvali ili slali poruke, ovo će biti dug put", napisala je, potvrđujući da je influencer, pravim imenom Raymond Harper, preminuo u dobi od samo 28 godina

Josip Joško Tešija
2
JOISP JOŠKO TEŠIJA

Naš poznati model o susretima s Armanijem: 'Beskrajno je volio Jadran, a cijenio je snažne muškarce'

"Bio je pričljiv, uviđavan i uvijek se rukovao sa svima. Pitao me o Jadranu, jer ga je beskrajno volio, a znao je i da sam iz Hrvatske. Cijenio je hrvatske modele i desetljećima dolazio na jadransku obalu", prisjeća se Tešija. Armani je, kaže, posebno volio snažne muškarce tamnije puti, a na njegovim su revijama često sudjelovali ruski modeli, i muškarci i žene. "Uvijek mi je govorio da sam previše mršav. Za njega je ideal bio crn, snažan i plemenit muškarac", kazao je s osmijehom

Učitaj još