FOTO Vlado Kalember snimljen u izlasku u društvu sina Dariana koji mu frapantno sliči

Otkako je u kolovozu prošle godine zakoračio u punoljetnost, Darian Kalember, sin violončelistice Ane Rucner i pjevača Vlade Kalembera, sve je prisutniji na domaćoj javnoj sceni. Mladi glazbenik nedavno je ponosno pozirao uz oca na proslavi 78. rođendana Croatia Recordsa, a njihov zajednički izlazak u četvrtak na otvorenje izložbe ''Patide II'' Silvestra Dragoja Šomija također nije prošao nezapaženo.

04.09.2025., Zagreb - U Hrvatskom prirodoslovnom muzeju otvorena je izlozba "Patide II" glazbenika i slikara Silvestra Dragoje Somija.

Njihova povezanost, kao i frapantna fizička sličnost, izazvala je brojne pozitivne komentare, a mnogi su se složili da je Darian "preslika oca". Vlado Kalember rijetko SE pojavljuje na društvenim događanjima u pratnji sina, no čini se da se to s Darianovom punoljetnošću mijenja, te otac i sin sve češće zajedno uživaju u kulturnim i glazbenim večerima, potvrđujući svoj čvrst i prisan odnos.

Iako bi se moglo pomisliti da je odrastanje uz slavne roditelje glazbenike predodredilo njegov put, Darian otkriva kako je ljubav prema glazbi otkrio tek kasnije i to posve spontano. U svom prvom televizijskom intervjuu za In Magazin ispričao je kako ga je od dvanaeste godine više zanimala elektronika i istraživanje novih tehnologija. Ipak, glazbeni geni su prevladali. "U petnaestoj sam upoznao glazbu i nekako sam si rekao da moram završiti ono što su oni zapravo započeli", iskreno je priznao. Svoj talent već je počeo pokazivati na raznim poljima – nedavno se pridružio ocu i legendarnim "Srebrnim Krilima" kao gitarist u spotu za pjesmu "Ako sve to nije ljubav", a s majkom Anom nastupio je kao DJ na proslavi 15. obljetnice njezina projekta "Pozdrav ljetu" u Medulinu, pokazavši da se snalazi i u modernim glazbenim izričajima.

Jedan od najemotivnijih zajedničkih nastupa obitelji Kalember-Rucner dogodio se nedavno u jednom domu za starije i nemoćne, gdje su Ana, Vlado i Darian zajedno zasvirali i uljepšali večer korisnicima. "Darian često ide s ocem na nastupe, što je super, a sa mnom ponekad također. Ovako se nekad nađemo baš u ovim posebnim situacijama, tako da nije neka rutina, ali kad se nađemo – onda je posebno", objasnila je Ana tom prigodom. Darian je dodao kako mu je drago što ima roditelje koji su ga "dragovoljno" poveli sa sobom u svijet glazbe. Upravo je taj skladan odnos njegovih roditelja, koji su se sporazumno razveli 2014. godine, ono što javnost najviše intrigira. Ana Rucner na to gleda vrlo jednostavno, ističući kako bi svaki bivši par trebao staviti ego po strani i gledati interese djeteta. "Život je jedan, nema reprizu. Kad pogledate našeg sina, to je najbolji dokaz kakav je naš odnos. Meni je Bog na prvom mjestu. Kad je On na prvom mjestu, sve ostalo je na pravom mjestu", poručila je violončelistica.

Unatoč idiličnoj slici koju njegova obitelj danas predstavlja, Darian je hrabro i iskreno progovorio o teretu koji je nosio odrastajući. Njegovo priznanje odjeknulo je snažno i pokazalo zrelost koja nadilazi njegove godine. "Biti dijete rastavljenih roditelja nije lako", kazao je Darian, dajući glas mnogim mladim ljudima u sličnoj situaciji. No, odmah je naglasio koliko cijeni trud i zrelost svojih roditelja koji su mu omogućili stabilno i sretno djetinjstvo unatoč razlazu. "Jako mi je drago što su u tako dobrim odnosima. Ne odustaju nikada. Što god bilo, uvijek idu naprijed", zaključio je mladić, iskazujući divljenje prema snazi i međusobnom poštovanju koje Vlado i Ana njeguju godinama nakon braka.

Dok je fizička sličnost s ocem Vladom neupitna, majka Ana u Darianu prepoznaje i mnoge svoje osobine. Opisuje ga kao pravog borca, baš poput sebe. "Kad nešto odlučim, idem za tim, strpljivo i na kvalitetan način. A on je strpljiv i bori se za neke stvari u koje vjeruje tako da ima tu jednu pozitivnu crtu, dobar je baš. Vidim da je iskren i pošten, a na kraju krajeva svi smo mi takvi. Jednostavan je mladi muškarac", s ponosom je ispričala Ana, dodavši kako, što je Darian stariji, sve jasnije vidi svoje crte u njemu. S druge strane, Vlado Kalember se u svom stilu našalio rekavši da je sin "ono najbolje naslijedio od mame, a ono najgore od mene" te da su on i Darian "isti" kada usporedi svoju fotografiju s 18 godina i Darianovu današnju.