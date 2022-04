Vitomira Lončar o razlici između života u Kini i Hrvatskoj: 'S hrvatskom mirovinom ovdje ne mogu platiti ni režije'

Glumica Vitomira Lončar (63) prije šest godina spakirala je kofere i sa suprugom Ivicom Šimićem otišla u Kinu, nakon što je morala u prijevremenu mirovinu. Sada je za portal mirovina.hr otkrila neke situacije i detalje iz tamošnjeg života, ali i što će kad jednog dana dođe vrijeme za povratak u Hrvatsku. Kazala je kako joj se u Kini najviše sviđa jednostavnost života.

- To znači da, primjerice, nema uplatnice za struju, plin vodu… Imate kartice. Kupite struje za 100 kuna koje su vam na kartici, ubacite karticu u mjerač ispred svog stana i – imate struju. Kada potrošite iznos koji ste uplatili, Kinez vas ne ostavi da kao muha bez glave jurite napuniti karticu. Ponovno ubacite karticu i na njoj imate još deset posto iznosa koji ste uplatili, sasvim dovoljno da u miru, kad stignete, uplatite novi iznos. A uplaćuje se u susjednoj zgradi ili preko mobitela. Ne gubite vrijeme i živce na nepotrebne stvari. Sve, baš sve se može kupiti online i dostava stiže u najkraćem roku: od mlijeka i glavice luka pa do aviona. Ne koristi se novac, kartice, sve je na mobitelu i gotovo svi, i mladi i stari koriste mobitele. I to za sve. Država se ne brine za starije ljude jer je kultura potpuno drugačija - rekla je Lončar.

Staračkih domova nema jer je Kinezima nezamislivo da bi svoje stare davali u neku instituciju i da se sami ne bi brinuli o njima. Koliko se mladi brinu o svojim starijima najbolje se vidi iz iskustva koje je imala tijekom zime kad je bio lockdown.

. Studenti su bili u kampusu i nisu ga smjeli napustiti, premda su počeli praznici. I odjednom, došla je vijest da svi mogu doma i krenula je akcija evakuacije milijun i 300 tisuća studenata iz našega grada u sve krajeve Kine. Javlja mi se studentica da je odlučila ne ići na praznike, nego da će ostati u kampusu. Pitam ju, zašto? Kaže ona, ja sam sada negativna, ali po putu mogu negdje pokupiti virus i što ako zarazim svoje baku i djeda? I što ako se njima nešto dogodi jer sam ja donijela virus? To je stav većine mladih - rekla je glumica. U Kini nema ni jaslica, samo vrtić od treće godine života, tako da su bez iznimke bake i djedovi oni koji se brinu o unucima od najranijih dana. Porodiljni dopust traje samo tri mjeseca. Glavna osoba za odgoj djece je – majka od supruga. Ona je često i najvažnija što se tiče donošenja odluka.

Vitomira većinu svoga radnoga vijeka nije bila u klasičnom radnom odnosu. Vlastitim izborom je bila samostalna umjetnica kojoj je država uplaćivala doprinose, ali nije imala plaću.

– S hrvatskom mirovinom ne mogu platiti ni osnovne režije u Hrvatskoj. Nakon gotovo osam godina mirovina mi je narasla na 2.500,00 kuna. Riječ “priuštiti si”, malo je pretenciozna. Smatram da sam svoj radni vijek pošteno odradila. Dala sam sve od sebe, nemam nikakve dvojbe. A mirovina je pokazatelj što država misli o tom radu i kako ga vrednuje. Još jedan od razloga da ostanem u Kini što je duže moguće - rekla je glumica.

