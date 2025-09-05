FOTO Nekada omiljena HRT-ova voditeljica Mila Horvat zablistala je u vjenčanici! 'Biti svoja, voljeti slobodno'

Bivša HRT-ova voditeljica Mila Horvat na Instagramu je podijelila seriju fotografija na kojima pozira u vjenčanicama te je napisala:

- Biti svoja...Voljeti slobodno. U komentarima su joj pratitelji napisali kako izgleda predivno te da je jedna od najljepših žena u Hrvatskoj. Iako su neki na prvu pomislili kako su ovo Miline pripreme za vjenčanje, riječ je ipak o photo sessionu za kolekciju vjenčanica modnog brenda Hippy Garden. - Što se dogodi kad se spoje sloboda Hippy Gardena i autentičnost Mile Horvat? Nastane priča koju ne treba objašnjavati, samo osjetiti. Vjenčanice koje dišu s tobom. Stil koji ne traži dozvolu - piše na Instagramu brenda dizajnerice Đurđice Vorkapić.

Kada je riječ o njezinu ljubavnom i privatnom životu, nekadašnja najpopularnija voditeljica sreću je pronašla uz partnera iz Španjolske, uspješnog poslovnog čovjeka. Iako je njihova veza stabilna i dugotrajna, Mila ne žuri s formaliziranjem odnosa kroz brak, vjerujući da najbolje stvari u životu dolaze prirodnim putem. - Nisam opterećena time. Kad si s nekim tko ti odgovara, što znači taj papir? Nisam opterećena temama kao što su brak i djeca. Samo je bitno naći nekoga tko je normalan, tko me razumije, tko me opušta, tko mi nije teret... Nekoga tko mi dopušta da dišem i da budem svoja, da smo individualci, a opet zajedno. To sam napokon i pronašla - kazala je prije tri godine za Gloriju.

Jedan od najvećih izazova u životu s kojima se susrela bila je borba s karcinomom, o čemu je otvoreno govorila, želeći svojim primjerom ohrabriti druge koji se suočavaju sa sličnim iskušenjima. Nakon uspješnog oporavka, posvetila se zdravom načinu života i pronašla novu životnu ravnotežu. - Imala sam tri ozbiljne operacije godinu za godinom i još nekoliko manjih koje sam šutke odradila, a da za njih nisu znali ni moji najbliži. Nastojala sam barem njih poštedjeti - rekla je Horvat i nastavila: - Ne bih u detalje, to je sad iza mene. I previše se toga pisalo. Teški su to bili zahvati, teško razdoblje, postoperativne komplikacije s posljedicama koje ostaju trajno i s kojima naučiš živjeti. Ne žalim se. Kad je najteže, najjača sam i vojnički sve odrađujem. Najranjivija sam kad je riječ o ljudima koje volim. Srećom, prevladali smo i ružno razdoblje mamine bolesti. Sve je sad dobro, samo neka tako ostane. Sva ta iskustva očeliče čovjeka - kazala je za Story.