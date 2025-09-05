Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
ELKAN FLORIDA

Iza misterioznog imena ove grupe krije se priča o prijateljstvu i poznatom zadarskom humoru

Elkan Florida
Foto: Promo
1/3
Autor
Samir Milla
05.09.2025.
u 23:30

Kako pjevač benda Elkan ima već sam po sebi više nego neobično ime, jedino logično je bilo staviti ga u ime benda. Nastavak imena Florida je također vezan uz njega, ali ne zato što je rođen na Floridi, nego je ludi kolekcionar Yugo Florida, te ih trenutno posjeduje tek tri. I tako je nastao Elkan Florida ispričao nam je Ćoso

Zadar uvijek iznenadi originalnim glazbenim pričama, a posljednjih godinu dana sve češće se spominje ime benda Elkan Florida. Na prvu zvuče misteriozno i pomalo neobično, no iza ovog imena krije se priča o prijateljstvu, ljubavi prema glazbi i zadarskom humoru. Elkan Florida nastao je potpuno spontano. Renato Babić i Zvonko Ćoso, nekad akteri poznatog zadarskog benda Postolar Tripper (gitarist i menadžer), sjeli su s mladim zadarskim kantautorom Elkanom Petrovom na nekoliko pića, i u toku razgovora o glazbi i autorstvu i pristupu glazbi shvatili da sva trojica imaju poprilično zajedničke stavove i razmišljanja, kao i određene autorske stvari koje stoje u ladicama. Odlučili su ugodno druženje nastaviti i preseliti u Renatov studio.

- Kako pjevač benda Elkan ima već sam po sebi više nego neobično ime, jedino logično je bilo staviti ga u ime benda. Nastavak imena Florida je također vezan uz njega, ali ne zato što je rođen na Floridi, nego je ludi kolekcionar Yugo Florida, te ih trenutno posjeduje tek tri. I tako je nastao Elkan Florida ispričao nam je Ćoso i otkrio daljnje planove.

- Elkan Florida za sada ide malo nespecifičnim putem. U procesu smo objavljivanja albuma za našeg izdavača Croatiu Records. Kako se u današnje vrijeme forma albuma izgubila, idemo singl po singl. Do sada smo izdali pet pjesama, i za svih pet je snimljen i video spot. Uz ljetnu aktualnu "Procvitalo cviće" izašle su još i "Ajte kući", "Tomos 4", "Nova godina" i "Podstanar". "Ajte kući" i "Podstanar" su humoristične kritike društva u Monty Pyhton stilu, dok su ostale tri pjesme vesele i neopterećene.

FOTO Ovo su svi kandidati nove sezone 'Života na vagi'
Elkan Florida
1/24

Kako je Renato Babić bio gitarist benda Postolar Tripper i jedan od autora gotovo cijele Postolarove diskografije zasigurno je da njegov prepoznatljiv stil sviranja gitare dolazi do izražaja. Nasljeđe Postolara je drago i legitimno, a Elkan Florida je novi, svježi i samostalan projekt.

- Kako je album zapravo više-manje kompletiran, cilj je i dalje izdavati singlove te kad se skupi kritična masa, uz još par dodatnih, kompletirati album. Onda zapravo sve počinje, okupili smo strašan bend i već imamo u planu veliki koncert u Zadru, ali s obzirom na to da svi ganjamo neke svoje poslove uz ovaj bend koji nas jako veseli konkretan datum još nemamo. Zadarsku promociju planiramo i snimiti jer nekako držimo da će live nastupi biti naša najjača karta - otkrili su nam momci iz ovog zadarskog benda.

Ključne riječi
showbiz Zadar Elkan Florida

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Photocall Jour 2 Serie Mania Festival international Lille 2024
CATERINA MURINO

Bondova djevojka nakon velike borbe postala majka u 48. godini života

Put do majčinstva za Caterinu Murino bio je sve samo ne lak. Godinama je otvoreno govorila o svojoj borbi s neplodnošću, opisujući je kao jedan od najtežih izazova s kojima se suočila. Njezina iskrenost dirnula je mnoge, a njezine su riječi odzvanjale kao glas nade, ali i boli za sve one koji prolaze sličnim putem. Glumica je pretrpjela dva spontana pobačaja, a iscrpljujući proces medicinski potpomognute oplodnje bio je, kako je sama opisala, iznimno težak

Svijeća
NAJPOZNATIJI DEČKO U KOLICIMA

Iznenada preminuo 28-godišnji influnecer i reality zvijezda, od njega se opraštaju brojne poznate osobe

Vijest koja je šokirala stotine tisuća pratitelja i brojne slavne osobe potvrdila je njegova majka, Sazola Nay, u dirljivoj objavi na Facebooku. "Teška, teška srca javljam vam da je moj sin Ray Ray otišao kući Gospodinu... Hvala svima koji su zvali ili slali poruke, ovo će biti dug put", napisala je, potvrđujući da je influencer, pravim imenom Raymond Harper, preminuo u dobi od samo 28 godina

Učitaj još