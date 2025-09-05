Iza misterioznog imena ove grupe krije se priča o prijateljstvu i poznatom zadarskom humoru

Zadar uvijek iznenadi originalnim glazbenim pričama, a posljednjih godinu dana sve češće se spominje ime benda Elkan Florida. Na prvu zvuče misteriozno i pomalo neobično, no iza ovog imena krije se priča o prijateljstvu, ljubavi prema glazbi i zadarskom humoru. Elkan Florida nastao je potpuno spontano. Renato Babić i Zvonko Ćoso, nekad akteri poznatog zadarskog benda Postolar Tripper (gitarist i menadžer), sjeli su s mladim zadarskim kantautorom Elkanom Petrovom na nekoliko pića, i u toku razgovora o glazbi i autorstvu i pristupu glazbi shvatili da sva trojica imaju poprilično zajedničke stavove i razmišljanja, kao i određene autorske stvari koje stoje u ladicama. Odlučili su ugodno druženje nastaviti i preseliti u Renatov studio.

- Kako pjevač benda Elkan ima već sam po sebi više nego neobično ime, jedino logično je bilo staviti ga u ime benda. Nastavak imena Florida je također vezan uz njega, ali ne zato što je rođen na Floridi, nego je ludi kolekcionar Yugo Florida, te ih trenutno posjeduje tek tri. I tako je nastao Elkan Florida ispričao nam je Ćoso i otkrio daljnje planove.

- Elkan Florida za sada ide malo nespecifičnim putem. U procesu smo objavljivanja albuma za našeg izdavača Croatiu Records. Kako se u današnje vrijeme forma albuma izgubila, idemo singl po singl. Do sada smo izdali pet pjesama, i za svih pet je snimljen i video spot. Uz ljetnu aktualnu "Procvitalo cviće" izašle su još i "Ajte kući", "Tomos 4", "Nova godina" i "Podstanar". "Ajte kući" i "Podstanar" su humoristične kritike društva u Monty Pyhton stilu, dok su ostale tri pjesme vesele i neopterećene.

FOTO Ovo su svi kandidati nove sezone 'Života na vagi'

Kako je Renato Babić bio gitarist benda Postolar Tripper i jedan od autora gotovo cijele Postolarove diskografije zasigurno je da njegov prepoznatljiv stil sviranja gitare dolazi do izražaja. Nasljeđe Postolara je drago i legitimno, a Elkan Florida je novi, svježi i samostalan projekt.

- Kako je album zapravo više-manje kompletiran, cilj je i dalje izdavati singlove te kad se skupi kritična masa, uz još par dodatnih, kompletirati album. Onda zapravo sve počinje, okupili smo strašan bend i već imamo u planu veliki koncert u Zadru, ali s obzirom na to da svi ganjamo neke svoje poslove uz ovaj bend koji nas jako veseli konkretan datum još nemamo. Zadarsku promociju planiramo i snimiti jer nekako držimo da će live nastupi biti naša najjača karta - otkrili su nam momci iz ovog zadarskog benda.