Marija svojim prehrambenim navikama šokirala i trenera Edu: 'Pitanje je do kada?'

Kandidati showa 'Život na vagi' prvo su se upoznali s trenerima, potom su razgovarala o svojim prehrambenim navikama, a onda su krenuli s treningom i podjelom u timove. U dijelu razgovora o prehrambenim navikama pridružila im se i nutricionistica Martina koja je za njih pripremila vizualni prikaz onoga svega što su pojeli, a brojke su mnoge šokirale. Posebno je šokantno bilo za Mariju (25). "Marija, ti si mi u jednom danu pojela tri pizze", rekla joj je nutricionistica. "Jesam, bila sam gladna. Cijeli dan nisam ništa jela i navečer sam to pojela", rekla je Marija kroz smijeh.

"Ovo danas je potvrda onoga što smo na neki način i pretpostavljali. Da iza velike pretilosti stoji i velika konzumacija hrane", nadovezao se trener Edo. Poražavajuća je i količina soli koju je pritom unijela. "Marija u jednom dani si pojela 50 grama soli. Onoliku količinu koliko bi vas 18 trebalo pojesti u jednom danu, Marija je to pojela sama", rekla je Martina."Tek sam sada svjesna koliko sam soli unijela u sebe. To je nenormalno. Ja još ne mogu vjerovati", rekla je Marija.

FOTO Ovo su svi kandidati nove sezone 'Života na vagi'

Trener Edo naglasio je da je šokiran. "Kako to tijelo probavi? U jednu ruku je to fascinantno. Koliko je tijelo čudo prirode da ono, kad ga stavimo pod toliku količinu stresa, opet nađe načina kako da opstane. No, pitanje je do kada?", zaključio je.

Podsjetimo, na ekranima je s emitiranjem počela deveta sezona ovog showa u kojoj imamo priliku pratiti 16 novih kandidata i Ivicu i Antoniju iz prošle sezone. Treneri s Mirna Čužić i Edo Mehmedović, a voditeljica Antonija Blaće.